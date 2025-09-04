Aktualizováno: V Německu najelo auto do lidí, na místě jsou zranění. Patrně šlo o nehodu
V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Uvedl to bulvární list Bild. Podle listu Berliner Morgenpost policie předpokládá, že šlo o nehodu. Řidiče na místě zadržela.
Auto značky BMW vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Podle Bildu sjelo ze silnice na chodník a srazilo skupinu dětí ve věku kolem sedmi až osmi let. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle listu Bild vychovatelka, lehce jsou zraněny nejméně tři děti.