V USA začala platit dodatečná 25procentní cla na dovoz nákladních aut
Ve Spojených státech od soboty začala platit dodatečná cla na dovoz nákladních automobilů a jejich součástí. Činí 25 procent, v úhrnu tak clo dosahuje 50 procent. Na dovoz autobusů platí ještě dodatečné desetiprocentní clo. Informují o tom tiskové agentury.
Opatření se týká středně těžkých a těžkých nákladních automobilů. Bílý dům je zdůvodňuje snahou podpořit americký průmysl a ochránit národní bezpečnost.
Dodatečná cla se nebudou vztahovat na země, které mají se Spojenými státy uzavřenou dohodu o volném obchodu USMCA, což je Kanada a Mexiko.
Americká asociace nákladních dopravců American Trucking Association se v květnu obrátila na administrativu prezidenta Donalda Trumpa s žádostí, aby cla na nákladní vozidla nezaváděla. Organizace sdružující přibližně 37.000 firem varovala, že jejich nižší prodej by mohl poškodit výrobce, prodejce i dopravce, připomíná list The Economic Times.
Drtivá většina dovážených nákladních vozidel do USA pochází z Mexika a Kanady. Podle říjnové zprávy společnosti United Overseas Bank tvořily těžké nákladní vozy z Mexika přes 70 procent dovozu do USA, zatímco dovoz z Kanady představoval zhruba 20 procent.