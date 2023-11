Válka v Izraeli ONLINE: Jednání o prodloužení příměří v Gaze pokračují | e15.cz

Jednání o prodloužení příměří v Gaze pokračují, spekuluje se o čtyřech dnech

Izrael a palestinské hnutí Hamás dál za zprostředkování Kataru, Egypta a Spojených států vyjednávají o prodloužení nynějšího příměří v Pásmu Gazy. Pokud se nedohodnou, měl by klid zbraní skončit ve čtvrtek nad ránem. Agentura AFP, katarská televize Al-Džazíra a deník Haarec s odvoláním na své zdroje dnes uvedly, že původně čtyřdenní klid zbraní, který začal v pátek ráno a byl už jednou prodloužen, by mohl trvat do neděle. K odkladu obnovení ofenzivy izraelské armády v Pásmu Gazy by mohla přispět i návštěva amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který má tento týden znovu přijet do Izraele, uvedla AP. Termín jeho příjezdu zatím není oficiálně znám.