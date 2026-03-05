Proč je Dubaj tak lákavá svými nemovitostmi? Své útočiště tam našli i někteří slavní Češi
- Dubaj a Abú Dhabí lákají investory a expaty na nízké daně, rychlou výstavbu a relativně dostupné ceny bytů.
- Jenže současné napětí kvůli íránským raketám narušuje obraz bezpečného útočiště.
- V Dubaji mají nemovitosti i někteří Češi a Slováci.
Úspěch Dubaje a Abú Dhabí při přeměně své země na „Švýcarsko Blízkého východu“ lze měřit počtem hedgeových fondů, influencerů a expatriotů z řad bílých límečků, kteří sem proudí za sluncem, mořem a nulovou daní z příjmu. V posledních dnech mají však poněkud jiné starosti. Například počítání raket vyslaných Íránem, které dubajská protivzdušná obrana dokáže spolehlivě sestřelit. Povrchní zdání bezpečného útočiště Spojených arabských emirátů a jejich sousedů se tak poměrně rychle rozpadá.
Do dubajských realit díky výhodám tamního trhu investovala i řada českých a slovenských celebrit. Například hudební producent Jaro Slávik zde vlastní jeden z bytů. „Všechny rakety létají přes můj byt, není to příjemné,“ napsal na sítích a po probdělé noci se z Dubaje přemístil do malého emirátu Adžmán. Nemovitost v Dubaji ale vlastní i herec Jakub Prachař nebo zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo, který se do Dubaje přemisťuje na zimu s celou rodinou.
Proč jsou nemovitosti v Dubaji tak atraktivní?
Z investičního hlediska je Dubaj jedním z nejzajímavějších a nejdynamičtěji se vyvíjejících nemovitostních trhů na světě. Velkým lákadlem je nulová daň z příjmu, ale i vysoká bezpečnost a ideální prostředí pro byznys. Ve srovnání s Českou republikou jsou tam navíc vysoké platy. Pro Čechy jsou i lákadlem nedaleké moře a pěkné počasí.
Populární je investovat do developerských projektů. Výstavba v Dubaji totiž netrvá tak dlouho jako v České republice. Většinou je podle společnosti Kubr Properties, která působí na trhu s nemovitostmi v Dubaji, hotovo za dva až tři roky. Standardem je, že k nemovitosti nový majitel navíc získá k dispozici bazén, fitness centrum a fungující recepci 24 hodin denně. Výjimkou nemusí být ani sauna. Spolu s nemovitostí si tak člověk kupuje i vyšší životní úroveň než v Česku.
A teď to nejdůležitější – cena. Ceny nemovitostí jsou v Dubaji rozhodně nižší než v Praze. Jednopokojový apartmán pár minut od moře se tam dá pořídit za zhruba čtyři a půl milionu korun. Pokud je to dál od pobřeží, lze za stejnou cenu pořídit i 2KK. Například Dubai Reality nabízí byt se třemi ložnicemi v Al Jadaf, což je známá oblast blízko vody s vysokým vyžitím, od zhruba pěti milionů korun. Ceny se ale hodně liší podle lokality a velikosti bytu.
V Dubaji si navíc může vzít hypotéku jak rezident, tak nerezident. Pokud je zájemce rezident, má většinou lepší podmínky, tedy vyšší procento financování od banky, delší dobu splácení a nižší sazbu. Hypotéku ale může mít i nerezident, jen musí zaplatit zhruba 40–50 procent ceny nemovitosti a zpravidla pro ně platí vyšší sazby.
Jak trh s nemovitostmi ovlivňuje současná situace?
Konflikt Spojených států a Izraele s Íránem však nově mění situaci. Dubaj jako součást Spojených arabských emirátů hraje v konfliktu mezi Íránem a USA velmi specifickou a napjatou roli. Dubaj funguje jako ekonomický most, který je zároveň pod velkým tlakem amerických sankcí, a stává se tak místem, kde se střetávají íránské obchodní zájmy s americkou politikou maximálního tlaku.
Galerie: Krize na Blízkém východě.
Realitní makléři a poradci pro trh podle Bloombergu uvedli, že se prodlužují lhůty pro uzavření obchodů a že zájem nových kupujících oslabil ve srovnání s robustní aktivitou zaznamenanou na konci roku 2025 a na začátku roku 2026.
Podle společnosti Betterhomes tvořilo v roce 2025 přes 65 procent transakcí ještě nepostavené nemovitosti. Právě tento trend teď může být narušen, protože rozhodujícím faktorem bude zájem investorů ze zahraničí. Ve středu akcie developerských společností v Dubaji a Abú Dhabí prudce poklesly. Aldar Properties, největší developerská společnost v Abú Dhabí, a Emaar Properties, která stojí za centrem Dubaje a Burj Khalifem, poklesly o pět procent, píše Reuters.
Někteří developeři ale celou situaci spíše bagatelizují. „Víme, že v těchto záležitostech se rychle reaguje, ale také to většinou rychle odezní,“ řekl Ziad El Chaar, generální ředitel luxusního developera Dar Global. „Nic není pozastaveno… vše je v pořádku,“ dodal.
Nucený prodej aktiv
Jiní zase lehký vliv už pociťují. Vysoce postavený bankéř v jedné společnosti, která se zabývá nemovitostmi, pro Reuters uvedl, že jeho firma odložila plánované navýšení kapitálu ve Spojených arabských emirátech. „Investoři v této fázi neuvažují o investicích v regionu,“ řekl a dodal, že riziková prémie pro nemovitosti ve Spojených arabských emirátech se stala „mnohem vyšší“. Mezinárodní věřitelé budou podle něj čelit tlaku ohledně omezení nových úvěrů, což by mohlo vést k nucenému prodeji aktiv, pokud se konflikt bude protahovat.
„Na dubajském realitním trhu neprobíhá žádná panika. Je ale znát, že si investoři berou čas na rozmyšlenou. Jeden z mých klientů zrovna vycouval z transakce, řada dalších požádala o odklad podpisu smluv, dokud se situace nevyjasní,“ potvrdil pro web Economic Times jeden z brokerů velké dubajské stavební společnosti.