Ve Spojených státech museli kvůli shutdownu zrušit 800 letů
V USA muselo být v sobotu zrušeno přes 800 letů z důvodu platební neschopnosti federální vlády a omezení fungování federálních úřadů, takzvanému shutdownu, píše agentura AP. Federální úřad pro letectví (FAA) začal omezovat provoz na 40 hlavních amerických letištích v pátek, kdy bylo zrušeno přes tisíc letů. Cestující se podle stanice ABC News přesto kvůli nedostatku personálu v řadách letových dispečerů potýkají s velkými zpožděními letů.
Ministr dopravy Sean Duffy omezení provozu na letištích zdůvodnil tím, že podle FAA hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Pracovníci kontrolující letový provoz musí v době shutdownu, který trvá od začátku října, vykonávat své povolání bez výplaty. Většina jich podle AP pracuje přesčas šest dní v týdnu. To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání, nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní.
Rušení letů, které se dotkne všech komerčních leteckých společností, začíná na čtyřech procentech letů na 40 vybraných letištích a v úterý bude navýšeno, než v pátek dosáhne deseti procent, uvedl FAA. Je možné, že ministerstvo dopravy požádá letecké společnosti o zrušení více než deseti procent jejich letů, pokud bude počet dispečerů, kteří se omluví z práce, nadále stoupat, řekl Duffy ABC News.
FAA se podle Duffyho rozhodl nerušit žádné mezinárodní lety, jelikož by tím došlo k porušení mezinárodních dohod s ostatními zeměmi. Podle ministra úřad požádal provozovatele soukromých letadel, aby nelétali na 40 letišť, kterých se rušení letů týká, a pomohli tak zmírnit nápor na tyto vzdušné přístavy.