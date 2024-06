Rychlík na trase z Prahy do Budapešti, který ve čtvrtek narazil do autobusu na železničním přejezdu na jihu Slovenska, jel po koleji, jež byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Novinářům to řekl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. Podle něj je předmětem vyšetřování, jak se vlak na uzavřené koleji u města Nové Zámky ocitl. Ministr zmínil možné selhání člověka.