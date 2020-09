Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu je podle Pekingu za hranou | E15.cz

Návštěva předsedy Senátu České republiky Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu představuje překročení červené čáry. Prohlásil to čínský ministr zahraničí Wang I po jednání s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem v Berlíně. Peking považuje ostrovní Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii a Vystrčilovu cestu za porušení principu jedné Číny. Maas se Česka zastal, když řekl, že hrozby do politiky nepatří a že od mezinárodních partnerů očekává vzájemný respekt.

„Tchaj-wan je čínským teritoriem,“ řekl Wang na tiskové konferenci. „A země, které s Čínou udržují diplomatické vztahy, to musí uznat,“ uvedl čínský ministr s tím, že v opačném případě by to znamenalo vměšování do vnitřních záležitostí Číny.

„Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit,“ prohlásil Wang, který před novináři opakovaně zdůraznil nutnost dodržování principu jedné Číny.

Německý europoslanec za Zelené Reinhard Bütikofer Wangovu návštěvu v Berlíně označil za skutečnou výzvu pro Maase. „Bude solidární s Českou republikou kvůli útokům Wanga I?“ položil si Bütikofer otázku na twitteru. Maas se na tiskové konferenci v úvodním prohlášení Česka skutečně zastal. Po tiskové konferenci europoslanec poznamenal, že Maas na čínské hrozby Česku reagoval dobře.

Německý ministr řekl, že Evropská unie se svými partnery jedná s úctou. „Totéž očekáváme od druhých. Nátlak k tomu nepatří,“ prohlásil. Zároveň označil za důležité, že EU chce v zahraniční politice i v případě Číny postupovat v úzké soudržnosti. Maas rovněž řekl, že v úterý o kauze hovořil s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.

Wang v pondělí prohlásil, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že svou cestou porušil princip jedné Číny. Předseda Senátu dnes na tiskové konferenci v Tchaj-peji na dotaz novinářů řekl, že podle jeho názoru nynější návštěva Tchaj-wanu nijak neporušuje zmíněný princip tak, jak ho vnímá Česká republika. „My se v žádném případě nestavíme proti výhodným a rovným vztahům s Čínskou lidovou republikou, stejně jako chceme mít vzájemně výhodné a rovné vztahy s Tchaj-wanem,“ doplnil.

Kvůli pondělním slovům šéfa čínské diplomacie na Vystrčilovu adresu si hned v pondělí náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa na Petříčkův pokyn předvolal čínského velvyslance v ČR. Tlapa označil prohlášení čínského ministra za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace. Podle velvyslance Čang Ťien-mina podpořil Vystrčil separatistické síly a aktivity spojené s nezávislostí Tchaj-wanu.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Peking několikrát ostře protestoval. Odmítavý postoj k ní dali najevo i někteří čeští představitelé - například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš.