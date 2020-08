Vystrčil: Snad brzy Tchaj-wan navštíví i představitelé Evropské unie | E15.cz

Předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila mrzí, že předseda horní komory českého parlamentu nestihl Tchaj-wan navštívit mnohem dříve. Věří, že své „demokratické zpoždění" si začnou uvědomovat i další vysocí političtí představitelé například z Evropské unie a že Tchaj-wan brzy také navštíví. Vystrčil to řekl v projevu před studenty tchajpejské univerzity Čcheng-čch'.

Šéf Senátu poznamenal, že Česko má v současné době prezidenta, který mu cestu na Tchaj-wan nedoporučil, zatímco Tchajwanci si k jeho radosti znovu zvolili prezidentku, která jeho cestu a spolupráci demokratických zemí podporuje.

Vystrčil zároveň připomněl zásadní roli českých i tchajwanských studentů v boji za svobodu před několika dekádami a poděkoval jim. Uvedl, že před listopadem 1989 patřil k většině lidí v Česku, jež neměla ráda komunismus a chtěla svobodu, ale "přesto byla navenek jakoby smířena s osudem a na veřejnosti v podstatě mlčela".

I proto po sametové revoluci na začátku svého vstupu do politiky sám sobě přísahal, že už nikdy nebude pasivní a nepřipustí, aby Česko někdy bez boje přišlo o svobodu, a také, že nikdy nepřijme za své žádné doporučení, i kdyby bylo od nejvyšších představitelů včetně prezidenta, které by oslabovalo českou nezávislost a suverenitu.

Vystrčil v projevu ocenil svého předchůdce ve funkci Jaroslava Kuberu, který cestu na Tchaj-wan začal plánovat. Následně byl podle Vystrčila vystaven silnému tlaku, aby cestu nepodnikl, a to ze strany čínské ambasády v Praze, ale i ze strany zbývajících českých nejvyšších ústavních činitelů. "Nikdy se již bohužel nedozvíme, do jaké míry tento tlak a existující napětí a stres ovlivnily jeho náhlý a rychlý odchod z tohoto světa," řekl Vystrčil. Připomněl také, že v jeho delegaci měla být i Kuberova manželka Věra, kvůli zdravotním důvodům ale nakonec na Tchaj-wan neletěla.

Demokratické země by se podle předsedy Senátu měly podporovat navzájem a společně podporovat zejména ty, kteří svůj boj o demokracii svádějí nebo jsou někým mocným ohrožováni. "Je tedy naší povinností společně podporovat Hongkong, je naší povinností společně podporovat svobodné Bělorusko," uvedl Vystrčil.

V Bělorusku vypukly protesty po sporných prezidentských volbách z 9. srpna, po nichž byl vítězem označen Alexandr Lukašenko, který zemi vládne už 26 let. Opozice výsledek hlasování považuje za zfalšovaný a stejně jako mnoho západních zemí jej neuznává.

Svět by se podle předsedy Senátu mohl od Tchaj-wanu učit, jak zvládnout nynější pandemii. "Zároveň však pozorně registrujeme podivné chování Světové zdravotnické organizace (WHO) a já osobně nejsem nejen v této věci spokojen s přístupem mezinárodního společenství k Tchaj-wanu," řekl. Připomněl v této souvislosti takzvanou mnichovskou dohodu, ve které Německo, Itálie, Francie a Británie v září 1938 bez účasti Československa rozhodly o postoupení československého pohraničí hitlerovskému Německu. "Chci věřit, že je to pro svět dostatečné poučení," poznamenal.

Tchaj-wan se na jaře po rozšíření koronavirové epidemie snažil členské státy WHO přesvědčit, aby mu přiznaly status pozorovatele, s čímž vyslovily souhlas Spojené státy, Japonsko i další země. Nakonec se mu to nepodařilo, podle Tchaj-peje kvůli nesouhlasu Číny.

Vystrčil promluvil na univerzitě, kde v roce 2004 vystoupil i bývalý český prezident Václav Havel a kde dostal čestný doktorát. Předseda Senátu se při vysvětlování důvodů své cesty často odvolával právě na Havla a na jeho politiku. Studenti projev často přerušovali potleskem a na závěr řečníkovi věnovali aplaus vestoje.