V Izraeli finišují s účinným lékem na covid | E15.cz

Konečně dohoda

Majitel Googlu – společnost Alphabet – se dohodla s americkým vydavatelstvím News Corp miliardáře Ruperta Murdocha na sdílení příjmů ze zpravodajského obsahu on-line. Smlouva byla uzavřena na tři roky, její finanční detaily ovšem nebyly zveřejněny. Korporace se budou na jejím základě mimo jiné dělit o zisky z digitální reklamy a společně vytvoří novou zpravodajskou platformu.

Dlouhý spor mezi mediálními domy a internetovými giganty tím nicméně zjevně neskončil. Společnost Facebook ve čtvrtek ráno zablokovala uživatelům v Austrálii sdílení a prohlížení mediálního obsahu.

Izrael představil nadějný lék na COVID-19

Izraelci jsou možná blízko nalezení prvního účinného léku na koronavirus na světě. Šéfové výzkumu Nadir Arber a Širan Šapiraová z Ichilovovy nemocnice v Tel Avivu oznámili ve středu výsledek první fáze své klinické studie. Stav všech 35 testovaných dobrovolníků se středním nebo s těžkým průběhem nemoci COVID-19 se již po pěti dnech výrazně zlepšil.

Medikament se aplikuje formou jedné inhalační dávky jedenkrát denně po pět dní. Nevyvolává prý žádné vedlejší účinky a je založený na posilování imunitního systému. Léčebnou látku nyní čekají další testy, na kterých chce Izrael spolupracovat s dalšími státy. Arber mezi nimi zmínil i Českou republiku.

Akcie převážně v poklesu

Středeční obchodování na burzách ve Spojených státech skončilo se smíšenými výsledky. Index Dow Jones se zvýšil o 0,29 procenta a vylepšil svůj rekord z úterý na 31 613,02 bodu. Širší S&P 500 se ale mírně snížil o 0,03 procenta a Nasdaq Composite klesl o 0,58 procenta. Nedařilo se hlavně technologickým titulům.

Naopak o dva a půl procenta se zvedla cena ropy. V prudkém posilování pokračovaly nejsledovanější kryptoměny. Evropské akcie včera převážně ztrácely. Nejvíce německý DAX, který odevzdal přes jedno procento. Výjimkou byl francouzský index CAC 40, jenž zpevnil o 0,36 procenta.

Ryanair neuspěl ve sporu s Bruselem

Největší nízkonákladová letecká společnost Evropy – irská Ryanair včera prohrála u soudu spor s Evropskou komisí (EK) o státní pomoc, která byla během pandemie poskytnuta jejím konkurentům – francouzské Air France a švédské SAS. Podle irských aerolinek byl zásah evropských vlád diskriminační a firmy by měly v krizi spoléhat na své vlastní rezervy.

Soud v Lucemburku však rozhodl, že nebyla porušena žádná unijní pravidla. Ryanair s verdiktem nesouhlasí a hodlá se odvolat k Soudnímu dvoru EU. Brusel dosud schválil finanční pomoc evropským leteckým společnostem za více než tři biliony eur. Firma Ryanair kvůli tomu podala na EK celkem šestnáct žalob.

Jeff Bezos overtakes Elon Musk to become the world's richest person again pic.twitter.com/A2wGB5oqTR