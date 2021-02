Eurowag získal čtvrtinový podíl v nizozemské platformě pro elektromobily | E15.cz

Tuzemská technologická společnost Eurowag, která poskytuje platební řešení pro silniční dopravu, dál posiluje v oblasti alternativních pohonů. Nyní koupila zhruba čtvrtinový podíl v nizozemské společnosti Last Mile Solution, jež se zaměřuje na nabíjení elektromobilů a chytrý energetický management. Další detaily obchodu firmy nezveřejnily.

Z pohledu Eurowagu je investice do Last Mile Solutions logickým krokem, který je v souladu se strategií firmy stát se poskytovatelem integrovaných řešení pro ekologicky šetrnou mobilitu. „Partnerství s Last Mile Solution tyto naše ekologické cíle jen posiluje,“ řekl Martin Vohánka, majoritní vlastník společnosti Eurowag.

Ředitel eMobility v Eurowagu Petr Füzék v investici spatřuje obrovský prostor pro synergie. „Jsme přesvědčeni, že dokážeme zvýšit nabízenou hodnotu u mnoha produktů. Jedná se například o systémy pro správu flotily, telematiku, navigaci a datovou analytiku,“ vyjmenovává Füzék.

Last Mile Solutions poskytuje evropským firmám působícím v oblasti elektromobility nezávislou platformu pro nabíjení vozů a chytrý energetický management. Obsluhuje také více než 37 tisíc propojených nabíjecích stanic a spravuje kolem 150 tisíc aktivních nabíjecích karet uživatelů ve více než 22 zemích.

„Partnerství se společností Eurowag urychlí naši celoevropskou expanzi a zlepší rozvoj našich nových funkcí,“ komentuje transakci Eric van Voorden, spoluzakladatel společnosti Last Mile Solutions.

Eurowag je firma s 25letou tradicí. Z hodnocení samotné firmy je také nejrychleji rostoucím poskytovatelem řešení integrované mobility v Evropě. Jeho cílem je nabízet provozovatelům komerční dopravy komplexní řešení, které v sobě zahrnuje platby mýtného, ​​řízení daní, správu vozového parku nebo i finanční služby. Společnost už dříve uvedla, že do konce roku 2022 chce postavit pět LNG stanic.