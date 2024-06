Spolkový kancléř Olaf Scholz prohlásil, že zaplavené regiony se mohou spolehnout na pomoc spolkové vlády a spolkových zemí, tak jako tomu bylo v minulosti. „Už nyní zde pomáhá mnoho lidí ze spolkových organizací a armády,“ poznamenal.

Bavorský premiér Markus Söder, který Scholze doprovázel, slíbil pomoc také ze zemského rozpočtu. „Zítra (ve středu) se naše vláda poradí, jak rychle a bez byrokratických překážek lidem pomoci,“ řekl. Zároveň se vyslovil pro zavedení základního povinného pojištění, neboť podobným škodám bude Německo kvůli změně klimatu čelit stále častěji.

Situace na jihu Německa zůstává dramatická. „Někde už sice voda klesá, na jiných místech je ale situace stále horší. Vydechnout si ještě nelze,“ řekl Söder. Poznamenal, že jen v Bavorsku bojuje s vodním živlem na 20 tisíc záchranářů a členů technických sborů.

Hladina Dunaje dál stoupí

Podle Södera nyní zhoršujícímu se vývoji čelí Řezno a také Pasov. Řezno kvůli stoupající hladině Dunaje, která dosáhla 5,9 metru, vyhlásilo stav katastrofy. Ještě před týdnem hladina Dunaje na vodočtu ve městě činila 2,7 metru. Při posledních velkých povodních v červnu 2013 dosáhla hladina v Řezně 6,82 metru.

Dunaj by v Řezně mohl kulminovat v úterý dopoledne. Místní úřady mezitím varovaly obyvatele, aby v okolí řeky nevstupovali do sklepů a podzemních garáží, neboť nelze vyloučit ucpání či poškození protipovodňových ochranných prvků. „Je to životu nebezpečné,“ uvedla varovná aplikace Katwarn.

O víkendu při zásahu v městečku Pfaffenhofen přišel o život 42letý dobrovolný hasič, jehož člun se v noci na neděli převrátil. Další člun s pěti hasiči se převrhnul v Offingenu, čtyřem se podařilo zachránit, pátý je pohřešován. Po 22letém hasiči záchranáři stále pátrají.

Od neděle záchranáři hledali v hornobavorském Schrobenhausenu také 43letou ženu. Svědci ji naposledy viděli ve sklepě, kam se potápěči kvůli nebezpečné situaci nemohli do pondělního rána dostat. Dopoledne policie uvedla, že tělo ženy ve sklepě skutečně objevila.

Policie v Bádensku-Württembersku oznámila, že ve sklepě v jednom ze zaplavených domů v Schorndorfu nalezla těla mrtvého muže a ženy, počet obětí v Německu tak dosáhl nejméně čtyř.

V Ebersbachu nedaleko Stuttgartu se pod tlakem vody protrhla protihluková stěna. Voda následně zaplavila silnici.

V Bavorsku selhávají ochranné hráze

Značné zátěži čelí v posledních dnech také ochranné hráze. V Bavorsku se jich několik již protrhlo a dalším to hrozí. Úřady proto pokračují v evakuaci obyvatel. „Pokud dostanete výzvu k odchodu, nezdržujte se, prosím, dlouhým balením a rychle odejděte,“ vyzval Söder veřejnost.

Hasiči v dolnobavorském Deggendorfu evakuovali výletní loď, na jejíž palubě bylo přes 140 převážně starších lidí. Plavidlo kvůli vysokému stavu hladiny na Dunaji nepomohlo pokračovat v další cestě.

Záplavy zkomplikovaly silniční a železničí dopravu. Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) uvedly, že cestující na jihu země musí počítat s rozsáhlými výpadky dálkových spojů. Narušeny jsou mimo jiné tratě z Mnichova do Berlína, Stuttgartu či Curychu. S problémy v Bavorsku jezdí i regionální vlaky.

Povodně hrozí také na Plzeňsku

Na třetím povodňovém stupni zůstává v Plzeňském kraji řeka Radbuza ve Staňkově na Domažlicku. Řeka tam měla nejvyšší stupeň značící ohrožení po celou neděli, nyní hladina velmi zvolna klesá. Stoupá ale dále po toku směrem k Plzni, kde se dostala na druhý stupeň v plzeňské části Lhota a zatím je tam stále na vzestupu.

Druhý stupeň má řeka také na odtoku z plzeňské nádrže České údolí. Druhý stupeň má také Úhlava ve Štěnovicích, uvádí na webu Český hydrometeorologický ústav. Podle Povodí Vltavy je třetí stupeň také na Úhlavě v Přešticích na jižním Plzeňsku a hladina tam stále mírně stoupá.

První povodňové stupně jsou nadále na Klatovsku na Úhlavě v Tajanově a na Ostružné v Kolinci, na Úslavě v Prádle a v Koterově, na Klabavě v Nové Huti, na Holoubkovském potoce v Rokycanech a na Berounce v Plzni - Bílé Hoře a v Liblíně.

V kraji je do dnešního poledne platná výstraha před povodněmi. Výrazné srážky ale podle meteorologů už nehrozí. Méně výjezdů mají také hasiči v kraji. K 7:45 měli zatím dnes pět výjezdů technické pomoci, a to čerpání vody a odstraňování stromů.

Záplavami, které o víkendu postihly řadu obcí, se také bude zabývat Plzeňský kraj. „Následky povodní budeme samozřejmě řešit, až to situace dovolí. Jako předseda povodňové komise a člen krizového štábu budu chtít veškeré informace o následcích povodní v obcích, které velká voda postihla,“ uvedl na svém facebookovém profilu hejtman Rudolf Špoták (Piráti).