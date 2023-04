Zelené investice se v Německu staly miláčkem bank | e15.cz

Německem se žene zelená investiční vlna, která dávno ovládá i bankovní systém. Podle odborníků platí dnes v německém finančnictví heslo „čím zelenější, tím lepší“. Není to čistě německý trend, jakkoli k němu jistě pomáhá i politický vzestup Zelených. I evropští politici nedávno v bruselském unijním parlamentu schválili návrh na speciální označení zelených investic, které budou jakýmsi doporučením pro všechny odpovědné, kteří chtějí investovat do čistší budoucnosti. Zelené investice mají už svůj certifikát.

Německý bankovní dohled si všímá změny strategie v investování nových projektů. Banky podle jeho aktuální zprávy mění strategii své podpory průmyslu a jiných projektů. „Bankovní domy i spořitelny stále více přemýšlejí o klimatické budoucnosti svých investic, financování společností, které vytvářejí velké emise oxidu uhličitého, je dnes stále riskantnější,“ tvrdí šéf bankovního dohledu německé centrální banky Karlheinz Walch. Na nedávné bankovní konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem Walch prezentoval studii Bundesbanky, podle níž se riziko takových investic zvýšilo jedenapůl- až dvaapůlnásobně.

To ale neznamená, že tradiční průmysl přijde brzy o financování z bank. Rezolutně to na stejné konferenci odmítl Torsten Jäger ze Spolkové asociace soukromých bank: „Nemůžeme přece vyhodit všechny zákazníky a financovat pouze ty zelené.“ Stejný postoj vyjádřil i ředitel řízení rizik německé Commerzbank Marcus Chromik. Podle něho se v jeho finančním ústavu prakticky nestalo, že by nějaký podnik nedostal peníze na provoz, protože příliš znečišťuje životní prostředí. Takových hraničních případů podle něho bylo jen pár a neposkytnutí úvěru mělo i jiné důvody.

Chromik ale přiznal, že společnosti, které jdou s trendem ochrany klimatu a snižují svou uhlíkovou stopu, mají v bankách dveře více dokořán. Má to svou logiku: Složité klimatické budoucnosti se nevyhneme, protože je už dnes přítomností, a proto bankovní domy dávají zelenou ve financování těm, kteří myslí více na budoucnost už teď.