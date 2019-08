Život v Británii láká Východoevropany stále méně, utrpět může stavebnictví i zdravotnické služby | E15.cz

Počet občanů ze zemí Evropské unie, kteří se stěhují do Británie, setrvale klesá, přičemž největší odliv nastal v uplynulém roce u lidí z nových unijních zemí, k nimž patří i Česko. Informoval o tom dnes britský statistický úřad ONS. Podle nových statistických údajů v Británii mezi březnem 2018 a březnem 2019 přibylo 59 tisíc lidí z ostatních členských zemí EU, což je nejméně od roku 2013.

Podle statistiků lze pokles migrace ze zemí EU přičítat plánovanému odchodu Británie z EU, o němž země rozhodla v referendu v roce 2016. Před plebiscitem - mezi březnem 2014 a březnem 2015 - v Británii přibylo 219 tisíc občanů EU, nyní počet poklesl o dvě třetiny. Vůbec nejvýrazněji přitom o život v Británii ztratili zájem občané z osmi zemí EU, které do unie vstoupily v roce 2004, tedy z Česka, Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Počet občanů těchto zemí, kteří z Británie v uplynulém roce odešli, byl o sedm tisíc vyšší než těch, kteří se tam nově přistěhovali.

List Financial Times v této souvislosti citoval Julii Onslowovou-Coleovou z právnické firmy Fragomen, podle které je pokles lidí přicházejících ze zemí střední a východní Evropy "znepokojivým trendem". Právě občané těchto zemí totiž tvoří podstatnou část pracovníků v sektorech jako je stavebnictví, pohostinství a zdravotnictví.

Čistá migrace do Británie, což je údaj, který označuje rozdíl mezi počtem lidí, kteří se nově přistěhovali, a počtem lidí, kteří naopak z Británie odešli, se celkově snížila o 12 procent. V Británii přibylo 226 tisíc lidí odjinud, ale zatímco počet lidí původem ze zemí EU se snižuje, zvyšuje se počet nově příchozích ze států mimo EU. Těch bylo za rok do letošního března 238 tisíc, ještě v roce 2016 to bylo 193 tisíc.