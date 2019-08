Analytici: Domácí firmy už omezují investice v cizině, německé zpomalení se projeví i v Česku | E15.cz

Ekonomika Německa ve druhém letošním čtvrtletí mezikvartálně klesla, zatímco tuzemské HDP za stejné období vzrostlo o 0,6 procenta. Analytici, které web E15.cz oslovil, očekávají, že propad poptávky, kterou výrazně ovlivňuje obchodní válka i hrozba brexitu bez dohody, dorazí do Česka o něco později než do ostatních zemí.

„Česká ekonomika vždy vykazovala nějaké zpoždění v reakci na vývoj ve světě. Aktuálně ji živí především spotřeba domácností i vlády a ještě trochu i český vývoz. Exportérům se podařilo nahradit slábnoucí německý trh například Spojenými státy nebo Velkou Británií. Nakolik růst exportu do těchto zemí souvisí s předzásobením se před brexitem a vyššími cly, je otázkou. Investice českých firem už ale kvůli nejistému vývoji v zahraničí slábnou,“ uvádí hlavní analytička Reiffeisen Bank Helena Horská.

Ekonom BH Securities Štěpán Křeček ale varuje, že v takovém případě by výsledky hospodářství ve druhém čtvrtletí byly lepší na úkor výsledků v těch dalších. „Je přitom zřejmé, že česká ekonomika vzhledem ke své otevřenosti těžko zůstane ostrůvkem stability a zhoršování stavu německé ekonomiky postupně dolehne i na nás,“ dodává Křeček. Zpomalující trend už podle něj ukazují data z tuzemského průmyslu, kde meziročně klesla produkce i hodnota nových zakázek.

K tak výraznému poklesu německé ekonomiky by podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy nedošlo, kdyby neprobíhala obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou a ve vzduchu nevisela hrozba neřízeného brexitu. „Růst by zpomalil, ale na pokraj recese by to nebylo. Je pravda, že německou ekonomiku oslabují i jiné příčiny. Například nasycování trhu s automobily v podstatné části Evropy. Také loňská historicky nízká hladina řeky Rýn, způsobená suchým počasím, nemá s obchodní válkou či brexitem žádnou souvislost. Vedla však k ochromení říční nákladní přepravy, což zbrzdilo celý německý průmysl,“ vysvětluje Kovanda.

Dalším zpomalujícím faktorem je podle něj transformace německého průmyslu. „U elektromobility německý průmysl možná trochu zaspal, i když nyní se zdá, že zpoždění dohání. Největším rizikem pro Německo tedy je, že by se globální vývoj stočil někam úplně jinam,“ doplňuje Kovandova slova analytik UniCredit Pavel Sobíšek.

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku zpomalila meziroční růst na 2,7 procenta z 2,8 procenta v prvním čtvrtletí. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu, který ve středu zveřejnil Český statistický úřad. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil o 0,6 procenta. Růst ovlivnila především spotřeba českých domácností, výrazně k němu přispěla ale i zahraniční poptávka.