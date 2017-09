Váš let měl zpoždění nebo byl zrušený. Kdy vzniká nárok na finanční kompenzace nebo odškodnění?

Kdy vzniká právo na odškodnění aerolinkou?

Legislativa se odvíjí od nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 261/2004. Základním předpokladem pro získání kompenzace je, že let začíná nebo končí na letišti členského státu Evropské unie (nebo na území Norska, Švýcarska a Islandu). Zároveň musí být zprostředkován evropskou aerolinkou. Pokud tomu tak je a let je zrušen či zpožděn minimálně o tři hodiny, máte z poloviny vyhráno.

K nároku na finanční kompenzaci je ale zapotřebí ještě neochota aerolinky informovat o problémech letu včas. Právo na finanční odškodnění totiž zaniká v případě, že vám dá dopravce vědět o nastalých potížích v následujících třech případech:

1) Aerolinka informuje cestující o problémech letu více jak dva týdny před plánovaným letem.

2) Aerolinka vás informuje mezi čtrnácti a sedmi dny před plánovaným letem a nabídne alternativní spojení s odletem nejvýše o dvě hodiny dříve a příletem nejpozději o čtyři hodiny později.

3) Aerolinka vás informuje méně jak týden před plánovaným letem a nabídne alternativní spojení s odletem nanejvýše o hodinu dříve a příletem nejpozději o dvě hodiny později.

Nejčastější důvody nároků na odškodnění Zpoždění letu: 50 % Zrušení letu: 30 % Zmeškání návazného letu: 15 % Odepření nástupu na palubu: 5 % Zdroj: Click2claim

Jakou částku musí aerolinka vyplatit?

Pokud aerolinka nemůže zdůvodnit zpoždění či zrušení letu nepředvídatelnými okolnostmi a neinformovala cestující včas o potížích letu, poškozený může získat odškodnění. Jeho výše se odvíjí od vzdálenosti cesty.

Je-li trasa delší jak 3 500 kilometrů, kompenzace je stanovena na šest set euro za osobu. Dosahuje-li vzdálenost mezi 1 500 a 3 500 kilometry, odškodnění je čtyři sta eur. Pokud jde o kratší vzdálenosti pod 1 500 kilometrů, aerolinka je povinna vyplatit 250 euro.

O kompenzaci lze žádat i tři roky zpětně. Zapotřebí je elektronická letenka rezervace a palubní vstupenka.

Nejčastěji vyplácené finanční kompenzace: Kompenzace 250 euro: 40 % (v létě je procento vyšší kvůli cestování po Evropě v rámci letních dovelených ve středomoří) Kompenzace 400 euro: 30 % Kompenzace 600 euro: 30 % (v zimě je procento vyšší kvůli exotickým zájezdům mimo Evropu) Zdroj: Click2claim

Máte nárok na finanční kompenzaci, aerolinka se cuká. Jak postupovat?

Ani naplnění všech podmínek nutných k získání kompenzace však neznamená její reálnou výplatu na bankovní účet. Na řadu přijde komunikace s aerolinkou. „Procesně to není pro cestující zrovna nejpřívětivější okamžik. Část z nich ztratí chuť peníze vymáhat. Je jasné, že jde o snahu aerolinek ušetřit. Dělají proces dostatečně komplikovaný, aby to lidi přestalo bavit,“ říká odborník na letectví Petr Kováč z poradenské společnosti C-CorpFin. Na co si tedy dát pozor?

Dochází k případům, kdy aerolinka nabídne místo finanční kompenzace letenku do stejné či jiné destinace. Pokud má ovšem cestující právo na finanční odškodnění, je pravděpodobné, že bude hodnota nabízené letenky značně nižší. Nabízejí se i šeky – ne všechny banky je akceptují, některé si strhnou poplatek.

„Aerolinky nabízejí cestujícím také nižší kompenzaci nebo peníze ve formě voucheru na další let. Pro dopravce se samozřejmě jedná o výhodnější možnost, kterou mnoho z poškozených cestujících přijímá. Důvodem je zejména to, že cestující mají peníze či voucher ihned, často se tím však připraví o tisíce korun,“ říká Eva Jurčíková ze společnosti Vašenároky.cz, která za provizi asistuje při vymáhání kompenzací.

To potvrzuje i Petr Bársony ze společnosti Kiwi.com, která vyhledává spoje. „Aerolinky často nabízejí místo vrácení peněz kredity či vouchery za nakoupení letu u stejné aerolinky nebo jejího partnera. Kredity jsou limitované na užití stejným cestujícím a většinou limitované nějakou expirací,“ říká Bársony.

Obecně ale hodnotí přístup aerolinek pozitivně. „V posledních letech se obecně zlepšily podmínky a služby ohledně kompenzace za zpoždění, dá se říci, že jsou přepravci více shovívaví nárok přiznat. Mezi nejméně známé případy nároku patří zpoždění zavazadla – často stejně závazná komplikace jako zpoždění celého letu,“ uvedl.

Let je zpožděn, kompenzace žádná. Kdy k takovému případu může dojít?

Ne ve všech případech, kdy je let například opožděn či úplně zrušen, mají cestující právo na odškodnění aerolinkou. Ta se může bránit takzvanými nepředvídatelnými okolnostmi - pokud letu brání nepřízeň počasí, diplomatické nepokoje či stávka personálu, cestujícím nevzniká nárok na kompenzaci za žádných okolností.

Některé aerolinky toho pochopitelně využívají a pod záminkou nepředvídatelné okolnosti se snaží vyplacení kompenzace zabránit. „Setkali jsme se i s tím, že nám letecká společnost tvrdila, že byl let zpožděn kvůli špatnému počasí, následně jsme však zjistili, že pouze mírně mrholilo a všechny ostatní lety z letiště odlétaly,“ poznamenala Jurčíková.

„Nejčastěji se letecké společnosti snaží zbavit odpovědnosti tím, že se vymlouvají na mimořádnou technickou závadu. Tímto výrokem se snaží cestující zmást, aby o odškodnění nežádali. Mnoho cestujících si totiž mimořádnou technickou závadu zamění za mimořádnou okolnost, při které nárok na odškodnění skutečně nevzniká,“ říká Eva Jurčíková ze společnosti Vašenároky, která za provizi vymáhá kompenzace.