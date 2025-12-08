Další velká sázka na kanceláře. Ambiciózní fond nakupoval v Praze i ve Wrocławi
- INVESTIKA výrazně posílila portfolio – během několika týdnů koupila Butovice Offices v Praze a moderní Centrum Południe 3 ve Wrocławi.
- Konsolidace v Nových Butovicích dává fondu strategickou kontrolu nad celou lokalitou a otevírá nové možnosti komerčního rozvoje.
- V roce 2025 fond přidal 10 projektů v pěti zemích, spravovaný majetek překročil 30 miliard korun a další transakce je na cestě.
Ještě před koncem roku přidává INVESTIKA další kapitolu do svého rychle rostoucího realitního příběhu. Největší nebankovní fond pro drobné investory v Česku a na Slovensku během několika týdnů uzavřel dvě významné transakce – v pražských Nových Butovicích a v polské Wrocławi. V době, kdy český trh s komerčními nemovitostmi zažívá největší investiční aktivitu za poslední dekádu, jde o tahy, které přesně zapadají do jeho regionálně diverzifikované strategie.
Na západním okraji Prahy vzniká mozaika, která teprve v celku ukazuje ambici fondu. INVESTIKA zde už několik let potichu skládá své pozice: vlastní Galerii Butovice, přilehlé pozemky i kancelářskou budovu Avenir E. Nejnovější akvizicí je budova Butovice Offices, kde sídlí centrála společnosti Ahold (vlastní řetězec Albert).
Budova o rozloze více než 9 100 metrů čtverečních pronajímatelné plochy přináší do portfolia nejen stabilního nájemce, ale především strategickou kontrolu nad celou lokalitou. „Konsolidace majetku v Butovicích nám otevírá nové možnosti, jak komerčně rozvíjet celé území,“ říká člen představenstva fondu Jaroslav Kysela.
Prodávajícím byl fond Safety Real (SICAV) investiční skupiny BDCG. Cena transakce nebyla zveřejněna.
Aktivní nákupy v roce 2025
Ještě před pražským nákupem fond završil listopadovou akvizici, která vzbudila pozornost i na polském trhu. Centrum Południe 3 ve Wrocławi patří k nejmodernějším budovám v regionu. Dohromady nabízí 21 500 metrů čtverečních kancelářských a retailových ploch, plně obsazených nájemci. Dominantní roli tu hraje BNY Mellon, provozující v budově svou evropskou centrálu s více než třemi tisíci zaměstnanci.
Rok 2025 byl pro fond rekordní prakticky ve všech ohledech. Od prosince loňského roku uzavřel sedm akvizic a portfolio tím rozšířil o deset projektů v deseti lokalitách – od Štětína až po Španělsko. Celkový objem spravovaného majetku přesáhl 27 miliard korun, letošní nové nemovitosti mají hodnotu téměř pět miliard korun. Podle Kysely tím však spanilá jízda nekončí: „Aktuálně pracujeme na další transakci, oznámíme ji v prvním čtvrtletí příštího roku.“
Komerční nemovitosti zažívají největší boom za deset let
Aktivita INVESTIKY zapadá do mimořádně silného roku na českém trhu komerčních nemovitostí. Podle analýzy poradenské společnosti Savills by se letos mohly uskutečnit obchody za téměř 95 miliard korun, což představuje nárůst o 117 procent oproti loňsku. Jen v Praze jsou nyní v různých fázích prodeje nemovitosti v hodnotě více než 60 miliard korun, nejvíce za poslední dekádu.
Ředitel investic v Savills David Sajner upozorňuje, že tak velký objem nabídky trh dlouho nezažil. Sešly se podle něj faktory, jako je naplnění investičních horizontů fondů či odložená poptávka, a první letošní transakce prý nastavily realistické cenové hladiny, které spustily další vlnu prodejů.
Pod investiční aktivitou je podepsán i pokles úrokových sazeb. Ten zlepšuje dostupnost financování a zároveň snižuje atraktivitu spořicích účtů, což kapitál přesouvá směrem k nemovitostem. Kanceláře navíc lákají nedostatkem nové výstavby – developerské projekty dnes začínají převážně až po zajištění minimálně poloviny předpronájmů.
Silným trendem je také role domácího kapitálu. Češi tvoří až 80–90 procent letošních investorů – výrazně více než v předchozích letech, kdy třetinu trhu ovládal zahraniční kapitál.
Palladium i Riverside Karlín
Největším realitním obchodem letošního roku je koupě pražského obchodního centra Palladium skupinou Erste Asset Management prostřednictvím svého realitního fondu Reico. Fond obchodní centrum koupil od německé firmy Union Investment a kupní cena nebyla zveřejněna. Firma Union Investment centrum koupila v roce 2015 za 570 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu téměř 14 miliard korun.
Hned druhý největší obchod roku se odehrál v listopadu. Soubor kancelářských budov známý jako Riverside Karlín, zahrnující budovy jako Danube House, Nile House a další, prodala skupina CA Immo. Komplex získala skupina Trinity Banking Group, kterou ovládá podnikatel Radomír Lapčík. Cena transakce se pohybovala kolem 300 milionů eur, tedy něco přes 7,25 miliardy korun.