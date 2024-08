Apple Watch jsou nejprodávanějšími hodinkami na světě, a to i když je hodíme do jednoho pytle s výrobou těch klasických. Díky četným únikům si už můžeme dobře představit, jaké novinky Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 a nové nejlevnější Apple Watch SE třetí generace přinesou.

Design jednotlivých modelů

Nejnovější Apple Watch Series 10, u kterých se také spekuluje, zda neponesou označení Apple Watch X podle výročního iPhonu X, budou mít sice stejný klasický design, společnost jim ale hodlá zásadně zvětšit displej, což se odrazí i na velikosti pouzdra. Můžeme tak počítat i s celkově tenčím tělem. Stejné by to mohlo být i u Apple Watch Ultra 3. generace, které by narostly až na velikost 53 mm.

Pokud jde ale o Apple Watch SE, tak jejich první a druhá generace vycházely z modelu Apple Watch Series 4, které Apple představil už v roce 2018. Apple Watch SE 3. generace však omladí, protože jejich vzorem budou Apple Watch Series 7. Ty společnost vydala v roce 2021. Níže můžete vidět očekávané velikosti pouzder stávajících a chystaných Apple Watch 2024.

Apple Watch SE 2. generace – 40 mm, 44 mm

– 40 mm, 44 mm Apple Watch SE 3. generace – 41 mm, 45 mm (očekávané rozměry)

– 41 mm, 45 mm (očekávané rozměry) Apple Watch Series 9 – 41mm, 45m

– 41mm, 45m Apple Watch Series 10/X – 45 mm, 49 mm (očekávané rozměry)

– 45 mm, 49 mm (očekávané rozměry) Apple Watch Ultra 2. generace – 49 mm

– 49 mm Apple Watch Ultra 3. generace – 52 mm (očekávané rozměry)

Použité materiály

Apple sice neplánuje výstřelky jako v minulosti (kterými byly zlato nebo keramika), něco nového nás ale možná přece jen čeká, a to s Apple Watch SE. Ve snaze snížit cenu tohoto modelu jim může dát plastové pouzdro. A to by nebylo nic špatného, což víme třeba z produkce společnosti Garmin. Navíc Apple může toto rozhodnutí obalit pěkným ekologickým příběhem s ohledem na recyklaci. U ostatních modelů se ale bude držet zajetých materiálů, které budou pro připravované modely následující:

Apple Watch Series 10 : hliník, ocel

: hliník, ocel Apple Watch Ultra 3 : titan

: titan Apple Watch SE 3: plast (pokud ne, tak hliník)

Displej

Vzhledem k zásadnímu nárůstu pouzdra Apple Watch Series 10 je logické, že právě jim se také zásadně zvětší displej. Menší varianta by měla mít 1,89palcovou úhlopříčku displeje, větší pak 2,04 palce, čímž vlastně přeskočí i velikost displeje Apple Watch Ultra a Ultra 2. Třetí generace těchto nejvyspělejších hodinek Applu pak bude mít v 52mm pouzdře displej o velikosti 2,13 palce. Displej Apple Watch SE 3 je poplatný tomu v Apple Watch Series 7, kdy doufáme v přítomnost i funkce stále zapnutého displeje.

Apple Watch SE 2. generace – 1,57“ a 1,78“ displej

– 1,57“ a 1,78“ displej Apple Watch SE 3. generace – 1,69“ a 1,89“ displej

– 1,69“ a 1,89“ displej Apple Watch Series 9 – 1,69“ a 1,89“ displej

– 1,69“ a 1,89“ displej Apple Watch Series 10/X – 1,89“ a 2,04“ displej

– 1,89“ a 2,04“ displej Apple Watch Ultra 2 – 1,99“ displej

– 1,99“ displej Apple Watch Ultra 3 – 2,13“ displej

Výkon Apple Watch

Každé nejnovější Apple Watch přicházejí s novým čipem, i když byla dřívější strategie Applu taková, že vlastně jen přeznačil ten o generaci starší. Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 přišly s čipem S9 s 64bitovým dvoujádrovým procesorem. Mají také W3 bezdrátový čip Apple, ultraširokopásmový čip druhé generace a čtyřjádrový Neural Engine. Očekáváme, že všechny hodinky Apple Watch 2024 dostanou čip S10, který bude také připravený pro budoucí integraci funkcí Apple Intelligence.

Operační systém watchOS 11

Apple v červnu na své vývojářské konferenci WWDC24 představil celou řadu nových verzí svých operačních systémů, kdy mezi nimi nechyběl ani watchOS 11. Právě watchOS pohání všechny Apple Watch a jeho jedenáctá verze je tou nejpokročilejší, i když neobsahuje prvky Apple Intelligence (zatím).

Mezi jeho hlavní novinky patří možnost pozastavit kroužky aktivity, upravit jejich hodnoty pro každý den v týdnu a přibyly i nové možnosti uspořádání souhrnů v aplikaci Kondice. Apple také značně vylepšuje měření spánku skrze novou aplikaci Životní funkce. Nový nástroj Tréninková zátěž pak pomáhá k dosažení vysněných cílů. Mezi novinky patří i ciferníky, chytré sady nebo funkce Přeložit.

VIDEO: Ukázka gesta u hodinek Apple Watch

Ukázka nového gesta u Apple Watch • MobilMania.cz

Exkluzivní funkce

Nové Apple Watch také přicházejí s novými funkcemi, které bývají starším modelům zapovězené, a to samozřejmě kvůli možnostem hardwaru. Samsung Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra se letos naučily měřit spánkovou apnoi, což čekáme i od Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 3. Problém je ten, že funkci musí schválit patřičné úřady, takže minimálně z počátku u nás nebude dostupná.

Pak je zde bájné neinvazivní měření cukru v krvi. O tom se spekuluje už dlouho, ale není pravděpodobné, že by jej Apple konečně dotáhl do zdárného konce a v novinkách se této funkce s největší pravděpodobností nedočkáme. Naděje ale samozřejmě umírá poslední.

Kompatibilita

Nové Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 a nejlevnější Apple Watch SE budou prvními hodinkami, které budou mít systém watchOS 11 už předinstalovaný. Široké veřejnosti jej Apple v ostré verzi vydá po své úvodní Keynote tak, jak to udělá i pro iOS 18 a jak to dělá také tradičně. Mezi kompatibilní modely patří:

Apple Watch SE 2. generace

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Právě od kompatibility watchOS 11 se můžeme odpíchnout i v tom ohledu, s jakými iPhony budou vůbec nové hodinky Applu kompatibilní. Protože watchOS 11 požaduje iPhone XS s iOS 18 nebo novější, je pravděpodobné, že se letos podpora nijak krátit nebude. Loni vydaný watchOS 10 přestal podporovat iPhone X a iPhony 8. S telefony s operačním systémem Android Apple Watch nespárujete.

VIDEO: Představení hodinek Watch Ultra 2 a Watch Series 9

Představení hodinek Watch Ultra 2 a Watch Series 9 • MobilMania.cz

Předpokládané datum vydání

Apple představuje novou generaci svých chytrých hodinek vždy po boku telefonů iPhone, a to už od roku 2016. Jedinou výjimkou byl covidový rok 2020, kdy je představil standardně v září, ale mobily přišly až v říjnu. Letos zde ale žádnou mimořádnost nemáme, a tak by mělo proběhnout vše v patřičně zajetých kolejích.

Představení Apple Watch Series 7 : úterý 14. září 2021

: úterý 14. září 2021 Představení Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra a Apple Watch SE : středa 7. září 2022

: středa 7. září 2022 Představení Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2: úterý 12. září 2023

Apple svou zářijovou Keynote ještě neoznámil, ale podle všech informací by měla proběhnout 10. září 2024, v našem případě klasicky večer v 19 hodin. Do předprodeje by mohly všechny nové hodinky jít v pátek 13. září, do ostrého prodeje pak o týden později 20. září.

Předpokládaná cena modelů Apple Watch 2024

Vzhledem ke stabilitě trhu nejsou informace o tom, že by se mělo zdražovat. Ceny většiny nových modelů by tak mohly zůstat stejné, nejlevnější Apple Watch SE by nás naopak mohly stát ještě méně než stávající generace právě díky použitému plastu v jejich pouzdře. Níže se můžete podívat, kolik stojí aktuální modely Apple Watch v Apple Online Store.

Apple Watch Series 9 : GPS od 11 490 Kč, GPS + Cellular od 14 490 Kč

: GPS od 11 490 Kč, GPS + Cellular od 14 490 Kč Apple Watch Series Ultra 2. generace : GPS + Cellular 22 990 Kč

: GPS + Cellular 22 990 Kč Apple Watch SE: GPS od 6 990 Kč, GPS + Cellular od 8 490 Kč

Cena „od“ zde znamená, že se jedná o cenu menší verze, kdy je v balení hodinek základní řemínek, jehož volba určuje i konečnou cenu. Označení Cellular pak znamená přítomnost e-SIM a možnost připojení i bez spárovaného iPhonu. Apple Watch Ultra 2 nemají verzi bez Cellular a je jedno, jaký k nim zvolíte řemínek. Vždy stojí stejně.

Srovnání parametrů Apple Watch (předpoklad)

Tabulka níže zobrazuje srovnání parametrů jednotlivých modelů předchozí generace Apple Watch a těch předpokládaných u modelů uvedených na trh v roce 2024. Jaký bude finální design nových Apple Watch a jaké budou mít jejich modely přesné parametry, se dozvíme s konečnou platností v září.