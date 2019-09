Ekonomika funguje, firmy zůstávají v klidu | E15.cz

Poslední vývoj v zahraničí vyvolává určité pochyby týkající se dalšího růstu české ekonomiky. Německé hospodářství bude pravděpodobně klesat dvě čtvrtletí po sobě. Oficiálně tak podle hospodářského institutu IfW spadne do recese. Pro české firmy, a zejména pro zpracovatelský průmysl, který je s Německem nejvíc propojený, by to mělo být varování, upozorňuje hlavní ekonom Deloitte David Marek. „V rámci úsporných opatření už proto některé průmyslové firmy sáhly k propouštění, a to zejména u agenturních zaměstnanců, kde je to snazší,“ doplnil.