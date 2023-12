„Od září roku 2022 přestal dlužník za poskytované služby řádně a včas hradit dle insolvenčním navrhovatelem vystavovaných faktur,“ píše v insolvenčním návrhu advokátní kancelář Mrázek & Sůra, která zastupuje věřitele s přihlášenými pohledávkami ve výši 5,3 milionu korun. Mimo zastoupené věřitele jsou v insolvenčním návrhu zmíněné další tři firmy, které přihlásily pohledávky ve výši 2,5 milionu korun. Na dotazy e15 firma do uzávěrky tohoto textu nereagovala.

„Na základě událostí posledních dnů a zhoršené kvality rozvozu se naše společnost 123Kurýr rozhodla dočasně ukončit svoz a distribuci zásilek po České republice,“ informovala firma spolupracující podniky 28. září. Společnost některým obchodům, pro něž zprostředkovávala dopravu, dosud nevyplatila inkasované peníze za doručené dobírky.

Jedním z nich je například obchod Ohňostroje Králík, který logistickou společnost několikrát upozorňoval na nevyplacené peníze z dobírek za září, nicméně tato snaha byla dosud marná. „Jelikož jsme v Česku omezili místní síť a je potřeba ukončit velké množství klientů, žádáme vás o trpělivost. Momentálně vám neumíme říct konkrétní termín vyplacení peněz za dobírky,“ odpověděla firma majiteli obchodu na konci listopadu.

Nejde ale jen o obchody a dobírky, dluhy má logistická společnost i u dopravců, které si najímala. To je případ například plzeňského dopravce Qadro CAM. „V podstatě od začátku neměli úplně dobrou platební morálku. Musel jsem stále připomínat splatnost faktur a většinou peníze chodily o pár dní později,” popsal pro e15 její jednatel Filip Tomajka. Platební morálka firmy 123Kurýr se podle něj ještě zhoršila letos v srpnu. Aktuálně Tomajkově firmě dluží zhruba 1,5 milionu korun. Pokud by se tedy sečetly veškeré dosud známé pohledávky věřitelů, výše dluhů by se blížila deseti milionům korun.