Akcie CrowdStrike po globálním výpadku výrazně klesají, využívá toho konkurence

Akcie americké kybernetické společnosti CrowdStrike dnes prudce oslabují, v jednu chvíli odepisovaly až téměř 15 procent, než ztráty zmírnily. Firma je považována za hlavního viníka výpadku globálních počítačových systémů, který způsobila aktualizace jejího softwaru na systémech Windows od společnosti Microsoft. Agentura Reuters uvedla, že dnešní událost by mohla zákazníky a investory přimět k tomu, aby se poohlédli po jiných dodavatelích.

Výpadek narušil provoz v mnoha odvětvích. Zastavil veřejné služby, zastavil lety a přinutil některé vysílací společnosti ukončit vysílání.

Společnost CrowdStrike je považována za předního světového poskytovatele systémů kybernetické bezpečnosti, má zhruba 24 tisíc zákazníků. Většinou jde o velké firmy a instituce.

Tržní kapitalizace ve čtvrtek činila kolem 83 miliard dolarů (1,9 bilionu korun), než ji dnešní propad ceny akcií snížil. Firma je díky svému růstu a vysoké marži oblíbená mezi investory, kteří se zaměřují na informační technologie. Cena jejích akcií se za poslední rok do čtvrtka zhruba zdvojnásobila.

Výpadek by však mohl přimět zákazníky, aby přehodnotili závislost na této společnosti. Dveře by se tak mohly otevřít potenciálním konkurentům, jako jsou firmy Palo Alto Networks nebo Sentinel One. Akcie obou firem z toho důvodu zamířily vzhůru.