Vlády nedělají dost. Tři čtvrtiny obchodů zůstávají zavřené, hlásí H&M | E15.cz

Prodeje značce v březnu propadly o 46 procent, duben pak má být zcela bez zisku. S informací přišla agentura Bloomberg. Firma hledá úvěrové možnosti, aby překlenula následující období. Akcie se začaly propadat ke konci února a od té doby ztratily zhruba 40 procent své hodnoty.

Firma neměla uplynulé čtyři roky příliš úspěšné, akcie klesaly dlouhodobě. Až v roce 2019 ze začaly zotavovat. Co však získaly, mají opět pryč. Aktuálně jsou na nejhorší hodnotě od roku 2005.

O to citelnější rána pro H&M aktuální dění je. Společnost v lednu uvedla do funkce novou ředitelku Helenu Helmerssonovou, která nahradila vnuka zakladatele. Jako gesto solidarity snížila mzdy managementu o 20 procent. Firma bude muset také revidovat výdaje na investice, nákupy, nájmy i mzdy. Náklady by chtěla snížit o 25 procent.