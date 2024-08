Alza otevírá nový Apple Shop v Brně. Zájemci mohou první den nakoupit se slevou až 6 tisíc korun

„Přijďte na otevření nového Apple Shopu a získejte exkluzivní slevu až 6000 korun na jakýkoliv originální Apple produkt! Ať už pokukujete po novém iPhonu, MacBooku, nebo Apple Watch, čeká vás skvělá příležitost ušetřit. Stačí nakoupit produkty v hodnotě nad 10 000 korun a sleva je vaše. Navíc si v klidu vyzkoušíte, který Apple kousek je pro vás ten pravý a naši experti vám rádi pomohou s prvním spuštěním a poradí, jak naplno využít svůj nový přístroj,“ láká na speciální akci Alza.

Vedle podmínky nakoupit produkty alespoň za 10 tisíc korun jsou slevy rozděleny do tří cenových úrovní. Při nákupu od 10 000 do 19 999 korun se uplatní sleva 2000 korun, v hladině od 20 000 do 29 999 korun jsou to 4000 korun a nejvyšší slevu 6000 korun je možné získat při nákupu za 30 000 korun a víc. Hodnoty produktů se sčítají a sleva se pak aplikuje na celý nákup, není tedy nutné koupit v dané cenové hladině jediný produkt.

Apple Shop je jeden z retailových kamenných formátů autorizovaných prodejen, v hierarchii stojí níž než Apple Premium Reseller a Apple Premium Partner. Obvykle nejde o celou samostatnou prodejnu, ale specializované prodejní místo nebo stánek v rámci jiné prodejní plochy.

Také Apple Shop ale musí svým designem odpovídat konceptu navrženému přímo společností Apple, která schvaluje barvy i použité materiály. Apple Shop navíc umožní vystavit široké portfolio produktů a disponuje i většími skladovými zásoby, takže zákazník si vybrané zařízení může po vyzkoušení a zakoupení rovnou odnést domů.