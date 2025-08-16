Hodně mluvil a nic neřekl. Jednání s Trumpem bylo úspěchem pro Putina, shodují se komentátoři
Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Podle politického poradce Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident Donald Trump zacházel jako s rovnocenným partnerem.
"Od červeného koberce při příjezdu přes oficiální fotografii před nápisem ‚Pursuing Peace‘ (úsilí o mír - pozn. red.) až po srdečná vyjádření na tiskové konferenci," řekl Bremmer německému týdeníku Die Zeit.
V prohlášení na tiskové konferenci se podle něj Putin choval zcela klasicky - hodně mluvil, aniž by něco řekl, a neudělal žádné ústupky. "Putinovo prohlášení, že může ‚potvrdit‘, že za Trumpa by k válce nedošlo, bylo chytré - lichotí Trumpovu egu a potvrzuje něco, co Trump opakuje už měsíce," dodal Bremmer.
Podle něj "si Putin získal trochu času, zatímco Trump ustupuje od svých četných oznámených termínů pro přísnější sankce proti Rusku (a sekundární sankce proti zemím, které kupují ropu od Ruska)".
Vypadá to, že Putin návštěvou Aljašky získal vše, co chtěl, poznamenal reportér americké stanice NBC.
"Špatná zpráva je, že nedošlo k příměří," řekl serveru listu Financial Times (FT) William Taylor, bývalý velvyslanec USA v Kyjevě. Naopak dobrá zpráva podle něj je, že nedošlo k Jaltě ani Mnichovu, čímž narážel na setkání představitelů USA, Británie a Sovětského svazu v roce 1945, kde si rozdělili sféry vlivu v Evropě, a na konferenci v Mnichově v roce 1938, jež skončila odstoupením českého pohraničí nacistickému Německu.
"Trump neprohrál, ale Putin jasně vyhrál," sdělil bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton televizi CNN. Podle něj Putin dosáhl většiny toho, co chtěl. "Trumpovi se toho mnoho nepodařilo," dodal.
Podle BBC Trump během prohlášení k tisku nepřímo připustil, že několik hodin jednání žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Zdá se, že Trump opustí Aljašku s prázdnýma rukama, píše komentátor BBC Anthony Zurcher.
Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka se zdá, že Putinovi se na Aljašce podařilo získat více času. "Žádné příměří nebo zmírnění konfliktu," napsal Hončarenko na telegramu.
Ruský prezident Vladimir Putin označil rozhovory s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Šéf Kremlu dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem. Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj "skvělý pokrok". Detaily ale prezidenti nesdělili. Po svých prohlášeních tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.
Jako první na tiskové konferenci promluvil šéf Kremlu. Podle ruské státní agentury TASS prohlásil, že počítá s tím, že Kyjev a Evropa nebudou bránit v tom, co nazval pokrokem v urovnání konfliktu na Ukrajině. Ten rozpoutalo v únoru 2022 Rusko právě na příkaz Putina. Detaily nesdělil.
Šéf Bílého domu řekl, že na hodně otázkách se shodli, i když ne na všem. Na zřejmě nejdůležitější otázce se americký a ruský prezident podle Trumpa neshodli. Neuvedl ale, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se to podaří. Ani Trump nesdělil, k čemu přesně dospěli. Putinovi nicméně poděkoval a konstatoval, že s ním vždy měl fantastický vztah.
Americký prezident také prohlásil, že má v plánu hovořit se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry o dnešním jednání s Putinem. Ruský prezident na závěr tiskové konference řekl, že dalším místem setkání by mohla být Moskva.