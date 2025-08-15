Družstevní byt nad vlastní? Pražané objevují kouzlo komunity a neviditelné hypotéky, ceny rostou
Nový, prostorný třípokoják v Praze v příjemné lokalitě za tři a půl milionu korun? Na první pohled zjevná realitní science-fiction se může za jistých okolností ukázat jako realistické řešení bydlení ve stále zdražující metropoli. Jmenuje se družstevní byt a jeho majitel hypoteticky za celý život nemusí strčit hlavu do chomoutu hypotéky. Hlad po bytech se už ale stihl projevit i zde.
Pražští realitní kupci se začínají více poohlížet po alternativách k bytům v osobním vlastnictví. Jednou z nich jsou družstva, které se podle expertů stávají i přes svou relativní vzácnost čím dál žádanějším artiklem na realitním trhu. Kouzlem družstevních bytů je oproti těm v soukromých rukách o něco nižší cena stejně jako fakt, že nový majitel formálně nemusí být zadlužen.
Nabídka nového třípokojáku v pražských Hlubočepích o osmdesáti metrech čtverečních od známého tuzemského developera hovoří jasně. Tři miliony sedm set tisíc za postoupení družstevního bytu, po kolaudaci očekávané letos v prosinci pak měsíční splátka takzvané anuity ve výši sedm a půl milionu korun na prahu čtyřiceti tisíc měsíčně. Z čeho bude zájemce platit, se nikdo neptá, výplatnice prodejce nezajímá a odpadá i nekonečné papírování a ujišťování hypotečního bankéře o tom, že si půjčku na takto drahé bydlení skutečně může dovolit.
„Družstevní byty rostou na popularitě hlavně díky možnosti získání úvěru bez faktického zadlužení. Úvěrem je ve skutečnosti zatíženo samo bytové družstvo a tím pádem člen družstva není zadlužený vedený v úvěrových registrech,“ zdůrazňuje regionální ředitel realitky Century 21 Jan Štěpánek. To podle něj umožňuje dostat se jednoduše a bez větších rizik k nemovitosti. „A to často i s minimálním vkladem vlastních prostředků. Výhodné je to především pro drobné investory, kteří už mají vyčerpanou úvěrovou angažovanost a banka jim neposkytne další úvěr,“ dodává Štěpánek.
