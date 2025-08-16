Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast
Rusko podmiňuje ukončení své ofenzívy na Ukrajině tím, že se Kyjev stáhne z východní Doněcké oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin to řekl na páteční schůzce na Aljašce svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Moskva v takovém případě zastaví svá vojska v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.
Trump o Putinově požadavku dnes informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské lídry. Spojencům americký prezident sdělil, že Putin nechce příměří a dává přednost komplexní dohodě o ukončení války proti Ukrajině. Sám Trump od varianty dosažení klidu zbraní také upustil.
Podstoupení Doněcké oblasti by podle FT znamenalo, že Moskva bude mít pod plnou kontrolou tuto strategickou část východní Ukrajiny, kterou částečně okupuje už více než deset let. Ruská vojska tu od loňského listopadu rychle dobývají další území a Moskva tak ovládá asi 70 procent tohoto prostoru, ovšem nejzápadnější města nadále kontroluje Kyjev.
Za Doněckou oblast by poté šéf Kremlu zastavil postup ruské armády v Chersonské a Záporožské oblasti, kde Moskva okupuje značnou část území. Putin však neupustil od svého požadavku, aby Ukrajina byla neutrální zemí mimo vojenské bloky.
Zelenskyj by podle zdrojů FT s podstoupením Doněcké oblasti nesouhlasil, ale je připraven vyjednávat o územních ústupcích výměnou za ukončení války. S Trumpem se ve Washingtonu setká v pondělí.