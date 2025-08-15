Španělská města otevírají úkryty před horkem. Klimatická útočiště mají houpací sítě i wifi
V době stále častějších extrémních teplot španělská města budují rozsáhlé sítě takzvaných klimatických útočišť – míst, kde se lidé mohou zdarma schovat a načerpat síly v ochlazeném prostředí. Zatímco španělská města jako Madrid, Barcelona a Malaga se aktivně přizpůsobují stále rostoucím teplotám, Praha ani Brno zatím podobné kroky neplánují.
Stále častější vlny veder v Evropě nutí města hledat způsoby, jak chránit své obyvatele před nesnesitelnými teplotami. V důsledku extrémního počasí jen mezi květnem a červencem ve Španělsku zemřelo více než tisíc lidí. Španělsko proto přichází se sítí úkrytů pro veřejnost.
V Madridu, Malaze, Barceloně a dalších španělských městech se klimatizované prostory knihoven, sportovních hal a kulturních center otevírají široké veřejnosti. Během léta slouží jako místa k odpočinku od vysokých teplot. Kromě míst k sezení běžně nabízejí bezplatné internetové připojení a vodní fontány.
Jedním z takových míst je madridské muzeum Círculo de Bellas Artes, které svůj taneční sál přes léto proměnilo v městskou oázu odpočinku. Návštěvníkům nabízí kromě ochlazení také houpací sítě pro relaxaci, široký výběr stolních her a bohatou knižní nabídku. K dispozici je rovněž wifi a zásuvky pro nabíjení, což z tohoto prostoru dělá ideální místo nejen pro relaxaci, ale i pro práci.
Úkryty se stávají stále žádanějšími. „V odpoledních hodinách v pátek a o víkendu máme až 1200 návštěvníků,“ uvedl pro DW mluvčí Círculo de Bellas Artes Santiago Hernández Zarauz.
Během letních měsíců muzeum navíc zajišťuje i péči o květiny pro místní, kteří jsou na dovolené. „Tato služba byla natolik žádaná, že bylo nutné přijímání dalších rostlin pozastavit,“ dodává Hernández Zarauz.
Úkryt od vysokých teplot v Bellas Artes v Madridu |
Takových míst je ve Španělsku hned několik. Barcelona například disponuje téměř 400 úkryty rozmístěnými tak, aby nikdo nemusel cestovat více než deset minut od bydliště.
„Nadměrné a dlouhotrvající horko má vážný dopad na zdraví občanů, zejména u starších lidí, kojenců a osob s chronickými nemocemi nebo s nízkými příjmy. Klimatická krize způsobuje, že vlny veder jsou častější a intenzivnější. Proto jsme v Barceloně vytvořili tuto síť klimatických úkrytů,“ vysvětluje městský úřad v Barceloně.
Podobné prostory nabízí i další španělská města, mezi nimi Valencie, Malaga, Córdoba a Bilbao.
Opatření proti extrémním teplotám se objevují i jinde ve světě. V Dubaji například funguje síť téměř 900 klimatizovaných autobusových zastávek. Ty mimo příjemného ochlazení nabízejí nabíjecí porty a nápoje. V Austrálii a Singapuru se zase staví „chytré lavičky“ s nabíjecími zásuvkami a vestavěným chlazením.
Prozatím nejrozsáhlejším útočištěm je však podzemní město RÉSO v kanadském Montrealu. Denně tuto síť 33 kilometrů dlouhých chodeb pod městem s obchody, restauracemi a jinými službami využívají tisíce lidí jako úkryt před mrazem a horkem.
Podzemní město v Montréalu, Kanada |
V Česku zatím podobné úkryty chybí. Mluvčí hlavního města Prahy Vít Hofman uvedl, že i přes rostoucí teploty Praha zatím nic takového neplánuje. Ani Brno zatím necítí potřebu podobných řešení, říká mluvčí magistrátu města Radka Loukotová.