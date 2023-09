Historie firmy Birkenstock: vstupu na burzu pomáhá Barbie i covid | e15.cz

Ortopedické sandály a pantofle německého výrobce Birkenstock míří na newyorskou burzu. Firma podala ve Spojených státech žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Děje se tak nedlouho poté, co se jeden z nejikoničtějších modelů Arizona objevil v letošním hitu studia Warner Bros Barbie . „Pantofle na doma“ v 90. letech popularizovali třeba herec Keanu Reeves nebo zpěvačka Madonna. Do popředí módního průmyslu se sandály Birkenstock znovu dostaly během covidové pandemie a s přechodem na práci z domova.

Historie německého výrobce ortopedické obuvi sahá do roku 1744, kdy svou kariéru obuvníka a ševce odstartoval Johannes Birkenstock. Jeho pravnuk Konrad o téměř 150 let později poprvé vytvořil anatomicky tvarovanou vložku do bot. Inovace v obuvnické branži spočívala hlavně v zaoblení paty a uzpůsobení stélek pro levou a pravou nohu. Celý obuvní průmysl brzy následoval, vložky do bot standardizoval pro různé velikosti chodidel a začlenil je do masové výroby.

Experimenty s pohodlím a tvarem vedly k výrobě první stélky, kterou v roce 1913 nechal Konrad Birkenstock registrovat pod názvem Fußbett. Její složení kromě korku obsahovalo latex a svým tehdejším revolučním přístupem ke zdravému obouvání rodina Birkenstocků navázala svůj růst na posilující subkulturu volající po větším spojení s přírodou.

Ošklivost jako přednost

Zdravotní výhody německých sandálů se ale v 60. letech střetly s módní realitou, svým vzhledem neuspěly na obuvnickém veletrhu v Düsseldorfu a obuvnický rod Birkenstocků musel svou výrobu zaměřit na odbornou komunitu. První pantofle proto byly nabízeny lékařům. S narůstajícím volným časem ale začal růst zájem o zdravou obuv pro domácí nošení a pantofle Birkenstock začaly vstupovat do německých domácností. V ulicích se postupně objevily hlavně díky vyznavačům alternativního stylu života a hippies.

Zlomovým bylo pro firmu Birkenstock rozhodnutí módního fotografa Kima Knotta v roce 1985 zařadit modely Arizona a Boston do avantgardního focení pro britský časopis Elle. O pět let později se v nich objevila tehdy šestnáctiletá modelka Kate Mossová na obálce časopisu The Face. „Ošklivé, ale zdravé“ sandály byly oficiálně součástí módní vlny a postupně s nimi začali pracovat návrháři a módní domy. Na mola je jako první uvedl návrhář Marc Jacobs pro značku Perry Ellis v roce 1992.

Pravidelně se v sandálech Birkenstock objevovaly hollywoodské celebrity jako Leonardo DiCaprio, Julia Robertsová nebo Charlize Theronová. Podle webu Pledge Times firmě v poslední době marketingově pomohly hlavně americká herečka Kristen Stewartová a influencerka z klanu Kardashianových Kendall Jennerová. Pantofle Birkenstock z pozůstalosti spoluzakladatele firmy Apple Steva Jobse se podařilo vydražit za více než 218 tisíc dolarů.

Pohodlná pandemie i Barbie efekt

V roce 2022 patřily boty značky Birkenstock mezi nejprodávanější módní kousky na světě, k čemuž částečně přispěly uvolňující se dress code v kancelářích i častá práce na dálku v důsledku pandemie. Například od března do května 2020, kdy britská vláda zaváděla jedny z prvních protipandemických opatření, vzrostly týdenní prodeje bot Birkenstock v síti luxusních obchodů John Lewis o 44 procent. Obchodní řetězec Selfridges zaznamenal ve Velké Británii za stejné období nárůst poptávky až o 140 procent.

„Jestli pandemie přinesla něco dobrého, pak to, že nás donutila položit si otázku, co je pro nás důležité a na čem v našem životě skutečně záleží,“ řekl generální ředitel společnosti Birkenstock Oliver Reichert pro Wall Street Journal.

Podobnou otázku si koneckonců pokládá i představitelka filmové Barbie Margot Robbie, když si musí vybrat mezi růžovými botami na podpatku a hnědými sandály modelu Arizona. Ty ve filmu představují každodenní realitu světa lidí. Stejné boty v příznačně růžové se podle deníku Handelsblatt ve Spojených státech vyprodaly prakticky ihned po uvedení filmu do kin.

Podle dat průzkumu změn spotřebitelského chování po pandemii společnosti Cotton Incorporated z roku 2021 cítilo osm z deseti respondentů v pohodlném oblečení a obuvi větší psychickou pohodu. Přes 60 procent z oslovených po konci pandemie změnilo styl oblékání na méně formální. „Práce z domova nás osvobodila od společenských konstruktů,“ říká k úspěchu Birkenstocku Reichert.

Na Wall Street až za osm miliard eur

Finanční podrobnosti k nabídce firma v žádosti o vstup na burzu nezveřejnila, podle informací agentury Bloomberg se ale může vyšplhat na osm miliard eur. S akciemi by se na Newyorské akciové burze (NYSE) mohlo začít obchodovat 9. října. Firma uvedla, že čisté výnosy za šest měsíců do konce března zvýšila o 19 procent na 644,17 milionu eur. Zisk ale o 45,3 procenta klesl a činil 40,21 milionu eur.

Většinu obuvi vyrábí Birkenstock ve svých továrnách přímo v Německu, tři z nich stojí zhruba třicet kilometrů od severočeského Rumburka u německo-polských hranic. Firma zaměstnává kolem 6000 lidí a produkty vyváží do 90 zemí světa. V roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala rodina zakladatelů soukromé investiční společnosti L Catterton, kterou vlastní prodejce luxusního zboží LVMH. Menšinový podíl si ponechali dva členové rodiny Birkenstockových.