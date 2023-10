Birkenstock je s pomocí Barbie na Wall Street | e15.cz

Agentura Reuters označila burzovní debut za neuspokojivý. Mezi investory podle ní nadále panuje opatrnost kvůli problémům při vstupu na burzu několika významných společností z poslední doby jako například aplikace Instacart anebo platformy pro automatizaci marketingu Klaviyo. Akcie těchto společností od jejich uvedení na burzu většinou klesly.

V roce 2021 získala podíl ve společnosti Birkenstock soukromá kapitálová společnost LCatterton podporovaná francouzským miliardářem Bernardem Arnaultem. Od té doby vzrostla hodnota obuvnické firmy téměř dvojnásobně na 1,24 miliardy dolarů. Primární veřejná nabídka akcií IPO ve Spojených státech firmu ohodnotila na 9,3 miliardy dolarů.

Vstup na burzu vysvětloval generální ředitel společnosti Birkenstock Oliver Reichert pro CNBC. „Nejlepší pro značku by bylo zůstat v rodinném vlastnictví, ale v rodině bylo tolik problémů, že jsme zvolili druhou nejlepší možnost, a to být veřejný a vrátit značku lidem,“ řekl v pořadu Squawk on the Street.

Birkenstock před vstupem na burzu uváděl, že čisté výnosy za šest měsíců do konce března zvýšil o 19 procent na 644,17 milionu eur. Zisk však o 45,3 procenta klesl a činil 40,21 milionu eur. Finanční podrobnosti k nabídce firma v žádosti o vstup na burzu nezveřejnila.

Kromě Birkenstocku v nedávné době vstoupil na akciový trh v USA i britský výrobce čipů ARM. Zájem o primární nabídky v Evropě je letos nevýrazný a hluboko pod rekordem z roku 2021. Naproti tomu v USA už letos nabídky podle údajů firmy Dealogic dosáhly dvojnásobku částky z roku 2022, uvedla agentura Reuters.

Obuvnická firma se zaměřuje hlavně na pohodlnou a zdravou obuv. Její popularitu zvýšil filmový trhák Barbie, ve kterém se hlavní postava v podání Margot Robbieové rozhoduje, zda má vstoupit do skutečného světa, který představují právě sandály Birkenstock, a později má obuté růžové sandály této značky. V posledních letech firma spolupracovala také s luxusními značkami jako Diorr a Manolo Blahnik. Loni se vydražily sandály Birkenstock patřící spoluzakladateli firmy Apple Stevu Jobsovi za více než 218 tisíc dolarů.

Kořeny výrobce věhlasných sandálů sahají do roku 1774. Firma začínala jako prodejce podrážek, výrobu sandálů zahájila v roce 1963. Společnost sama sebe označuje za „vynálezce stélky“. Rodina zakladatelů v roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala soukromé investiční společnosti L Catterton, kterou vlastní prodejce luxusního zboží LVMH. Menšinový podíl si ponechali dva členové rodiny Birkenstockových.

Firma Birkenstock má zhruba 6200 zaměstnanců a většinu své obuvi vyrábí v Německu. Výrobky firmy se prodávají zhruba v 90 zemích světa.