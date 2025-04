Muskův nejlukrativnější podnik vyzobe vládní investice

Očekává se, že příjmy SpaceX raketově vzrostou díky zakázkám od Pentagonu, NASA, Federálního úřadu pro letectví (FAA) a Federální komise pro spoje (FCC), do jejichž vedení Trump jmenuje své spojence. | Profimedia.cz

Z Trumpovy administrativy, která klade důraz na spolupráci s komerčními dodavateli vesmírných technologií, ale na rozdíl od Tesly těží SpaceX. Už před Trumpovým návratem do Bílého domu se firma stala jedním z největších federálních dodavatelů s kontrakty za 3,8 miliardy dolarů na fiskální rok 2024. Očekává se, že její příjmy raketově vzrostou díky zakázkám od Pentagonu, NASA, Federálního úřadu pro letectví (FAA) a Federální komise pro spoje (FCC), do jejichž vedení Trump jmenuje své spojence. Pentagon nadto vidí ve SpaceX možného poskytovatele rychlého vojenského transportu a klíčového hráče v chystaném systému protiraketové obrany Golden Dome, jehož rozpočet by mohl dosáhnout 100 miliard dolarů ročně.

Starlink, který patří pod SpaceX, v zahraničí ztrácí půdu pod nohama kvůli kontroverzním výrokům Muska, které ho připravily o klíčové zakázky. Nejvýraznější ranou bylo zrušení sedmimiliardového kontraktu s mexickou América Móvil, jejíž majitel Carlos Slim okamžitě přešel k evropským a čínským dodavatelům poté, co Musk sdílel spekulace o jeho údajných vazbách na organizovaný zločin. Podobné problémy má Starlink i v Evropě, kde se do popředí dostávají konkurenti jako Eutelsat, který jedná s EU o dodávkách komunikačních služeb pro Ukrajinu. Evropa navíc plánuje investovat miliardy eur do vlastní satelitní infrastruktury, což dál oslabuje Muskův vliv na trhu. V USA se ale Starlinku rýsují kontrakty s ministerstvem obchodu i dalšími vládními agenturami za miliardy dolarů, které by mohly nynější výpadky nahradit.

Trumpova administrativa zároveň podporuje rozšíření infrastruktury SpaceX, včetně nových startovacích ramp a častějších startů raket. NASA, která už firmě zaplatila přes 13 miliard dolarů, zároveň čelí tlaku, aby SpaceX svěřila misi vyslání člověka na Mars. Trumpův favorit na šéfa NASA, miliardář Jared Isaacman, je Muskův dlouholetý podporovatel a může SpaceX zajistit další lukrativní zakázky. Rostoucí vliv firmy se projevil i v FAA, kde její zaměstnanci pomáhají modernizovat letecké navigační systémy, což může vést k dalším vládním kontraktům, například na jejich údržbu. Musk tak navzdory propadu Tesly z Trumpovy éry výrazně profituje – jeho podíl ve SpaceX nyní Forbes odhaduje na 147 miliard dolarů, což je více než drží v Tesle.