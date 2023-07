Akcie Mattelu, výrobce panenek Barbie, letos zpevnily skoro o pětinu | e15.cz

Akcie americké společnosti Mattel, která je výrobcem panenek Barbie, od začátku letošního roku zpevnily přibližně o 19 procent. Do kin byl minulý týden uveden film Barbie, který se letos stal z pohledu návštěvnosti nejvýdělečnějším snímkem. „Mattel si od filmu slibuje znovuzrození kultovní značky a do konce roku očekává i růst tržeb. To investoři z větší části už promítli do ceny akcií,“ myslí si analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.