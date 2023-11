Akcie těžařů surovin do elektromobilů dávají šanci zbohatnout | e15.cz

Baterie elektromobilu představuje až finální produkt zdlouhavého procesu výroby. Tělo baterie tvoří moduly, které se skládají z článků, pro jejichž vznik jsou zásadní anody, katody, soli, rozpouštědla, separátory, různá aditiva a pojiva. A ty se neobejdou bez nepostradatelných surovin, jež stojí na samém počátku zrodu baterie: lithium, nikl, kobalt, měď, mangan, hliník nebo grafit patří k těm nejčastěji využívaným.

„Na zajímavých cenových úrovních se aktuálně pohybuje americký těžař mědi Freeport-McMoRan a chilská Sociedad Quimica y Minera de Chile, světový hráč číslo dva v těžbě lithia,“ upozorňuje Semotan. V době přípravy článku se akcie těžaře z Arizony obchodovaly za 33,4 dolaru. Za posledních pět let vzrostly o téměř 180 procent, od začátku letošního roku do současnosti ale odepsaly dvanáct procent. Chilská společnost letos zatím „zlevnila“ o 37 procent, za posledních pět let nicméně připisuje přes deset procent.