Byl u prodeje Kellnerovy pojišťovny, teď buduje kolos z pojistek i škodovek a líčí na Německo
Byl jedním z manažerů, který Petrovi Kellnerovi kdysi pomáhal s prodejem České pojišťovny italskému gigantu Generali. To je ale minulost. Cenné zkušenosti si Pavel Řehák přenesl do vlastní skupiny Direct, ze které poslední roky nenápadně buduje dravce, který začíná lovit v polských a rakouských vodách, aby se poté mohl vrhnout do vysněného Německa.
Expanze poháněná miliardovými investicemi má přinést nové příležitosti, ale hlavně peníze – stávající více než desetimiliardový obrat skupiny Direct má vyrůst koncem dekády na pětinásobek.
Po odchodu od Kellnera nakoupil s obchodními partnery pojišťovnu Triglav, ze které vybudoval pojišťovnu Direct. Řehák k ní postupně dál přidává další byznysy, které dohromady tvoří ambiciózní technologickou společnost.
Klíčovou roli sehrává Direct AUto, tedy síť autodealerství a servisů, která využívá synergií s pojišťovnou. Další růst chce Řehák opírat také o systém pro spravování firemních výdajů Fidoo, nakoupenou investiční platformu Fondee nebo o leasingovku Birne, kterou nově vede bývalý ředitel FlixBusu Pavel Prouza. Do skupiny patří též Direct Investments a nově akvírovaná rakouská banka A1.
„Když jsme v roce 2015 koupili pojišťovnu Triglav, měli jsme 130 lidí, obrat asi půl miliardy a nulový zisk. O pět let později zůstalo z původního týmu jen dvacet lidí, dalších 280 přišlo. Obrat tehdy narostl zhruba na 2,5 miliardy a zisk na sto milionů. Letos očekáváme obrat až dvanáct miliard a asi 700milionový zisk. V týmu je nás jedenáct set,“ popisuje prozatím úspěšnou expanzi Řehák v rozhovoru s e15.cz.
Směr? Německo!
Nežije v roce 2025, myšlenkami je o pět let napřed. Rok 2030 totiž pro celou skupinu představuje významný milník: tehdy má navýšit obrat na 40 až 50 miliard a úměrně tomu i zisk. Že jde celá skupina správným směrem, věří i několik tisíc investorů sdružených ve fondu Vigo. Loni v něm drželi 1,1 miliardy, zhodnocení činilo osm procent.
Klíč k expanzi vidí padesátiletý manažer na třech trzích: v Česku, Polsku a Rakousku. Poslední zmíněný trh má přinést cenné zkušenosti pro další fázi – cestu na ještě složitější, ale patřičně velký trh v Německu. Model je vždy stejný: na nové zákazníky zacílí takřka celá skupina, tedy pojišťovna, automotive a další služby, aby nabídla ucelený produkt.
Pavel Řehák, Direct pojišťovna. |
Přestože mimořádně konkurenční automotive byznys nenabízí zrovna lákavé marže, které se v prodeji nových i ojetých vozů obvykle pohybují v nižších jednotkách procent, Řehák v něm vidí značný potenciál.
„Báječně uzavírá náš ekosystém kolem pojišťovny. Víc než sto tisíc jejích klientů bude během roku prodávat auto a řešit, kde si pořídit a servisovat nové. Jako pojišťovna bychom jim nebyli schopni pomoct. To se ale mění. Máme pojišťovnu, automotive, finanční služby, takže můžeme retailovému i firemnímu klientovi pomoct s prodejem auta, financováním, pojištěním, s kompletní mobilitou,“ črtá plán.
V portfoliu jsou Škoda Auto i Volkswagen
Jen Direct AUto plánuje během dvou let otevřít čtrnáct nových autosalonů, každý z nich představuje investici za desítky milionů. K nejnovějším patří ten v Horních Počernicích, který nabízí prostory pro prodej více než tisíce nových, zánovních, užitkových i obytných vozidel. Nabídka má postupně zahrnout značky Škoda, Volkswagen, Hyundai, Renault, KIA, Ford či Mercedes-Benz. Projekt navázal na předloňský pilot z Olomouce. Postupně hodlá společnost zamířit do všech krajů.
Direct, který nyní podle Řeháka obsluhuje necelý milion klientů, často opírá růst o akvizice. Převzal například pražského prodejce aut NH Car Holding, brněnskou K.E.I. Group, jenž prodává nové škodovky a poskytuje jim servis, stejně jako i volkswagenům a seatům. Od konkurence se chce Direct odlišit tím, že nabídne kompletní produkt: nejen prodej a servis vozů, ale půjčovnu, odtahovku, pojištění, financování nákupů, a to vše v moderním digitálním balení.
Ve hře je podle Řeháka i další rozšíření byznysu: „Někteří klienti říkají: ,Fajn, vy mi pomůžete konvertovat flotilu na elektromobilitu, takže mi pomůžete i s elektřinou? Kde seženu dobrou zelenou elektřinu?‘ Takže ano, zvažujeme i další oblasti.“