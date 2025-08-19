Texas chystá továrnu na mouchy. Bojuje tak proti masožravým larvám, které napadají dobytek i domácí zvířata
Spojené státy se snaží všemožně zadržet na jihu od svých hranic parazitickou mouchu bzučivku lidožravou. Pokud by se dostala na americké území z Mexika, mohla by způsobit vážné hospodářské škody chovatelům dobytka. Larvy bzučivky se mohou pást také na domácích mazlíčcích a příležitostně jsou nebezpečné i lidem. Texas proto nyní za 750 milionů dolarů postaví továrnu na sterilní mouchy, které mají populaci bzučivky decimovat.
Samice divokých much kladou vajíčka do ran teplokrevných tvorů. Z nich se vylíhnou masožravé larvy, které ránu zvětšují, až nakonec hostitele zabijí. Muší epidemie se zhruba po dvou dekádách klidu šíří od roku 2023 Střední Amerikou a loni na podzim se parazit dostal až na jih Mexika.
Osvědčená a ekologická zbraň
To vyvolalo obavy amerických farmářů, kteří by mohli přijít o miliardy dolarů. Hrozí také nárůst cen hovězího masa a zvýšení inflace. Spojené státy proto přikročily k řadě opatření. Přes hranici s jižním sousedem nesmí živá hospodářská zvířata, dokud nebude jasné, že se daří bzučivku vytlačovat.
Aby USA snížily rizika pro rančery, oprášily osvědčenou metodu z šedesátých a sedmdesátých let, kdy se podařilo mouchu zlikvidovat křížením divokých bzučivek se sterilními kusy z umělého chovu.
„Bezpečnost farem je národní bezpečností. Všichni Američané by měli být znepokojení. Ale je to rozhodně Texas a naše pohraniční státy, které produkují hospodářská zvířata, kdo je každý den v první linii,“ prohlásila ministryně zemědělství Brooke Rollinsová podle ABC News.
Stovky milionů much týdně
Oznámila, že z nové továrny na bývalé letecké základně u Edinburghu v Texasu by mohly sterilní mouchy vyletět do roka. Ministerstvo rovněž plánuje vyčlenit sto milionů dolarů na různé technologie jako pasti na mouchy a návnady, posílit pohraniční hlídky a nasadit cvičené psy, kteří parazita vyčenichají.
Nová továrna na chov much v Texasu má být první na americké půdě za několik desetiletí. Sterilní samci budou vypouštěni v takovém množství, že to divoké samice donutí se s nimi spářit a klást jalová vajíčka. Populace divokých much tak postupně zkolabuje, protože samice se páří pouze jednou za svůj krátký život.
Svou továrnu na mouchy má i Panama, produkuje až 117 milionů much týdně. Podobné množství má od příštího roku poskytovat i nová továrna v Mexiku. Texaské zařízení by mělo každý týden dodat dokonce až 300 milionů much. Spojené státy již dříve oznámily, že budou mouchy nad Texasem a Mexikem vypouštět z letadel.