Akcie Primoco míří na hlavní trh pražské burzy i do Evropy | e15.cz

Výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů opustí trh Start pražské burzy a vstoupí na hlavní parket. Sleduje tím zvýšení likvidity a možnost oslovit větší počet investorů. Zároveň chystá duální listing, tedy nabídku akcií k obchodování na některé z větších evropských burz, třeba na frankfurtské. V rozhovoru pro deník E15 to řekl spoluzakladatel a majoritní akcionář firmy Ladislav Semetkovský.

Exportně zaměřený výrobce dronů plánuje vstup na hlavní regulovaný trh pražské burzy začátkem příštího roku. „Je to pro nás prestižní záležitost, zařadíme se mezi firmy, jako jsou ČEZ, Colt či Kofola. Dorostli jsme do velikosti, která nám umožňuje zařadit se do první ligy pražské burzy. Dostaneme se tak k vyšší likviditě na burze, kam na rozdíl od trhu Start chodí obchodovat zahraniční investoři a fondy,“ říká Semetkovský. Primoco letos očekává obrat přes tři čtvrtě miliardy korun a EBITDA přesahující tři sta milionů.