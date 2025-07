Americký prezident Donald Trump si ponechal originální pohár z mistrovství světa klubů, zatímco vítězná Chelsea obdržela na oslavách pouze repliku. Příběh bizarní trofeje se odehrává na pozadí stále těsnějších vztahů mezi Trumpem a prezidentem FIFA Giannim Infantinem, který tento měsíc otevřel oficiální kancelář fotbalové federace přímo v Trump Tower. Upevňování vazeb vyvolává otázky právě v souvislosti s chystaným mistrovstvím světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Trumpova administrativa totiž zvažuje výrazné rozšíření zákazu cestování, který by mohl omezit vstup občanům až ze 36 zemí — a tím i ohrozit účast fanoušků a týmů na globálním turnaji.

Když Chelsea po finálovém vítězství nad Paris Saint-Germain (3:0) na mistrovství světa klubů v New Jersey slavila triumf, nad hlavou kapitána Reece Jamese zářila trofej s logem FIFA. Jenže jak nyní přiznal americký prezident Donald Trump, nešlo o originál. Ten zůstává v Oválné pracovně Bílého domu.

Trump v rozhovoru na stanici Dazn uvedl, že mu FIFA trofej svěřila natrvalo a pro Chelsea byla vyrobena její kopie. „Řekl jsem: Kdy si tu trofej vyzvednete? (Řekli) ‘Nikdy si ji nevezmeme. Můžete ji mít navždy v Oválné pracovně. Vyrábíme novou.’ A oni novou skutečně vyrobili. To bylo docela vzrušující a teď je v Oválné [pracovně],“ prohlásil Trump. Podle deníku The Guardian FIFA zatím nepotvrdila, zda se obě trofeje liší v materiálu nebo ceně, ale originál od Tiffanyho má mít hodnotu okolo 230 000 dolarů a je zdobený 24karátovým zlatem.

Šampióni a Trump

Trumpova přítomnost na oslavách už během předávání ceny vyvolala rozpaky. Po udělení trofeje Chelsea zůstal stát na pódiu vedle hráčů, což podle střelce finálového utkání Colea Palmera tým překvapilo. „Věděl jsem, že tam bude (americký prezident), ale nevěděl jsem, že bude na tribuně, až zvedneme trofej, takže jsem byl trochu zmatený,“ uvedl Palmer na tiskové konferenci.

Celá událost je dalším dílkem do skládačky stále užších vztahů mezi Trumpovou administrativou a FIFA, která tento měsíc otevřela oficiální kancelář přímo v newyorském mrakodrapu Trump Tower. Jde už o druhou pobočku světové fotbalové organizace v USA po loňském otevření kanceláře v Miami. Prezident FIFA Gianni Infantino při slavnostním otevření kanceláře poděkoval Trumpovi i jeho synovi Ericovi za podporu a mimo jiné prohlásil, že trofej mistrovství světa klubů bude vystavena právě v Trump Tower. To však poněkud odporuje slovům Trumpa o jejím umístění v Oválné pracovně — je tak možné, že už tehdy šlo právě o kopii.

„Pro FIFA je samozřejmě velmi důležité být v Americe, být v New Yorku, být v této ikonické budově, jako je Trump Tower,“ řekl Infantino na svém instagramu. Ten se s Trumpem objevuje veřejně pravidelně, například při nedávné návštěvě Blízkého východu, kvůli které se opozdil při příchodu na výroční kongres FIFA v Paraguayi. Několik delegátů následně ze schůze odešlo a unie evropských fotbalových asociací (UEFA) podle deníku The Guardian obvinila Infantina z upřednostňování „soukromých politických zájmů“ před povinnostmi vůči fotbalu.

Oba muži také spolupracovali při vytváření pracovní skupiny pro přípravu mistrovství světa ve fotbale 2026, kterou povede Trump. Právě toto mistrovství, které USA pořádají společně s Kanadou a Mexikem, je nejspíš důvodem, proč FIFA hledá s Trumpem pevné politické zázemí.

Mistrovství světa s vízovou klauzulí

Tyto vazby už delší dobu nevítá také více než 90 organizací na ochranu lidských práv, které v otevřeném dopise adresovaném přímo prezidentovi FIFA ze začátku července upozorňují na možné střety zájmů, především v souvislosti s imigrační politikou Spojených států. Trumpova administrativa už letos v červnu schválila zákaz cestování do USA pro občany z 12 zemí a podle deníku The New York Times zvažuje rozšíření zákazu až na 36 dalších států.

Zákaz by mohl výrazně zkomplikovat účast fanoušků i delegací na samotném mistrovství světa. FIFA i Bílý dům tvrdí, že šampionát bude přístupný všem, a výjimky pro sportovce, trenéry a organizační štáby už byly potvrzeny přímo v oficiálním dokumentu. Přesto zůstávají obavy, zda atmosféru turnaje nepoškodí napětí spojené s přísnou imigrační politikou.

Gianni Infantino obavy mírnil na květnovém kongresu FIFA slovy: „Svět je v Americe vítán. Samozřejmě hráči, samozřejmě všichni zúčastnění, my všichni, ale rozhodně i všichni fanoušci.“ Zda však bude světový fotbal ve Spojených státech skutečně tak otevřený, jak FIFA slibuje, nebo zda si i tuto trofej nakonec symbolicky ponechá Bílý dům, ukáže až příští rok.