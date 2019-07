Akcie za sebou mají skvělý půlrok. Bitcoin jejich výnosy ale hravě překonal | E15.cz

Kdo vsadil na americké akcie, neudělal chybu. Tamní indexy totiž mají za sebou nejlepší první pololetí od roku 1997. Ukazatel S&P 500 nabídl sedmnáctiprocentní výnosy, technologický index Nasdaq ještě o tři procentní body vyšší. Ani ten však zdaleka nepředstavoval tu nejlepší příležitost na zhodnocení peněz.

Investoři do akcií by udělali ještě lépe, pokud by v první půli roku místo podílů v amerických firmách investovali do těch ruských. Index RTS složený z titulů obchodovaných na moskevské burze od začátku roku vzrostl o 27 procent. Ještě lépe si nicméně vedly komodity. Ropa WTI zdražila o 31 procent, železná ruda dokonce o 70 procent. Špatně si nestálo ani palladium, jeho cena povyskočila o 22 procent.

Všechny zmíněné výnosy ale zastiňuje nárůst hodnoty kryptoměny bitcoin. Jeho kurz od ledna vzrostl téměř trojnásobně na úroveň 11 tisíc dolarů za virtuální minci. Odborník na virtuální měny Radomír Eliáš vnímá tento pohyb jako důsledek zájmu institucionálních investorů o obchodování s digitální měnou. Podle ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy navíc trh začíná již nyní kalkulovat s tím, že nabídka bitcoinů bude za rok výrazně omezenější – počet nově generovaných „mincí“ klesne na polovinu.

Ochotu riskovat – ať už investicí do kryptoměn, akcií nebo komodit – podle hlavního ekonoma skupiny Allianz Mohameda El-Eriana podporují hlavně centrální banky svou měnovou politikou. „Byli jsme svědky historického manévru, kdy se k udržování nízkých úrokových sazeb shodně přiklonily centrální banky v USA, Číně, eurozóně a Japonsku,“ napsal El-Erian pro agenturu Bloomberg.