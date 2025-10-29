Předplatné

Tržby Onsemi z výroby čipů v Rožnově poklesly. Firma stále čeká na schválení masivní investice

Výroba čipů ve firmě Onsemi

Výroba čipů ve firmě Onsemi Zdroj: ČTK / Glück Dalibor

Jan Sedlák
Čipová výroba americké společnosti Onsemi v české pobočce v Rožnově pod Radhoštěm v posledním finančním roce čelila mírnému propadu. Firma musela reagovat na menší poptávku, v důsledku čehož kromě jiného propustila asi 170 lidí. Onsemi ale má dlouhodobé plány spojené s růstem datových center nebo elektromobilů a počítá s investicí zhruba 42 miliard korun do expanze rožnovské produkce. Stále ovšem čeká na schválení v Bruselu, které umožní státu poskytnout pobídku přesahující 10 miliard korun.

