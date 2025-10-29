Platy učitelů se zvýší, nepedagogové zatím ostrouhali. Vláda upravila tabulky pro příští rok
Učitelé a učitelky se od příštího roku mohou těšit na štědřejší výplatnice. Končící vláda Petra Fialy schválila úpravu platových tabulek. Tarify stoupnou podle délky praxe až o necelé 4000 měsíčně. Polepší si i akademičtí pracovníci, asistenti pedagogů a lektoři. Naopak špatnou zprávu má vláda pro nepedagogické pracovníky.
Vláda původně měla rozhodnout o zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. O těch druhých ale nakonec usnesení nepřijala, jak avizoval ještě před jednáním ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). I tak na jejich platy ale v návrhu rozpočtu stále počítá se zvýšením o 2200 korun měsíčně.
„Vyjednávání o nepedagozíchh je součástí jednání o nastavení tarifů ve veřejné sféře a tam musí být navýšení součástí širší dohody, která není na stole,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek.
Pedagogové si podle délky praxe polepší o 1880 až 3800 korun, akademičtí pracovníci pak na státních vysokých školách pak o 2460 až 4320 korun.
Vyšší platy dostanou i asistenti pedagogů a někteří lektoři, půjde o 2000 korun měsíčně.
Kabinet tak schválil jen už dříve domluvenou úpravu učitelských platů, na které se dohodl s odbory a zaměstnavateli. Rozhodnutí o nepedagozích, což jsou typicky školníci, uklízečky či kuchařky, chce přenechat až nové vládě.
Jurečka ve středu řekl, že objem peněz je v návrhu rozpočtu zajištěn, takže prostor pro navýšení platů dalších pracovníků ve školství existuje. Koalice formovaná hnutím ANO, které zvítězilo ve volbách na počátku října, chce však návrh rozpočtu upravit. Končící vláda Petra Fialy (ODS) ho poslala do Sněmovny na konci září, znovu by ho měla zřejmě dolní parlamentní komoře zaslat po jejím ustavení v nové povolební sestavě. To by se mělo uskutečnit příští týden.
Tarifní tabulka pedagogů se skládá ze 13 platových tříd od čtvrté do šestnácté podle vzdělání, odpovědnosti a náročnosti práce a ze sedmi stupňů podle délky praxe. Podle pokynů ministerstva školství tarif od čtvrté do deváté platové třídy připadá asistentům pedagoga, od osmé třídy učitelům mateřských škol i vychovatelům z družin, klubů a internátů či pedagogům volného času, od desáté třídy učitelům základních a středních škol. V šesté platové třídě začínají tarify lektorů a instruktorů. Plat akademických pracovníků se stanovuje od dvanácté třídy. Dvě nejvyšší třídy - patnáctá a šestnáctá - jsou pro akademiky.
Základ výdělku asistentů od čtvrté do sedmé třídy by se mohl pohybovat podle náplně práce a praxe od 18 630 do 31 760 korun. Letos to bylo od 16 630 do 29 760 korun.
Učitelům by měl od ledna tarif od osmé do čtrnácté třídy činit od 28 680 do 57 980 korun, pro letošek to je od 26 800 do 54 180 korun. Akademici státních vysokých škol by měli mít v patnácté a šestnácté třídě od 42 920 do 66 030 korun, letos je to od 40 110 do 61 710 korun.
Tarif tvoří asi 80 procent výdělku, upřesnilo ministerstvo práce. Připomnělo, že podle školského zákona má průměrný učitelský plat odpovídat 130 procentům průměrné mzdy. Průměrná mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí činila na 49 402 korun.