Vysokoškoláci bez práce. Juniorní pozice začíná ve velkém nahrazovat umělá inteligence

Daňovou reformu nelze odbýt křikem o levici. Aby si polepšili chudí má chtít každý

Daňovou reformu nelze odbýt křikem o levici. Aby si polepšili chudí má chtít každý Zdroj: Shutterstock, grafika e15

Johana Snášelová
Zatímco dříve se pracovník call centra vypracoval na generálního ředitele, dnes na jeho místě začíná umělá inteligence. Jak už nyní AI proměňuje kariérní postup a jak se s tím firmy hodlají vypořádat?

Rozmach AI přinesl do pracovního prostředí kromě automatizace také chaos a nejistotu. Někteří vysokoškoláci mají problém najít si práci, jelikož na jejich nástupní pozice firmy najímají umělou inteligenci. Postupné a trpělivé šplhání po korporátním žebříčku tak, jak ho známe, tedy v řadě případů končí

Na základě analýzy dat z let 2019 až 2024 týkajících se největších veřejně obchodovaných technologických firem v USA zjistila ve své studii společnost SignalFire, že došlo k 50procentnímu poklesu počtu nových pracovních míst obsazených vysokoškoláky s méně než ročními pracovními zkušenostmi. Data se týkala různých profesí – prodeje, marketingu, inženýrství, lidských zdrojů, provozu, designu, financí a právních služeb. Pokles o 50 procent byl konzistentní ve všech oblastech.

Ztráta pracovních míst mezi 16–24letými roste a americký trh práce prochází nejtěžším obdobím od pandemie koronaviru. „Je mi líto absolventů z let 2024, 2025 a 2026, protože vstupují na trh práce v době nejistoty,“ sdělila CNBC Heather Doshay, partnerka ve společnosti SignalFire. Podle ní se teď jedná o zdaleka nejzranitelnější skupinu.

Kdo naučí vysokoškoláky umělou inteligenci?

V dobách, kdy se práce s internetem včetně e-mailové komunikace stávala jedním z firemních požadavků, měli čerství absolventi výhodu, jelikož si dovednosti osvojili ve škole. Zda si studenti ve škole podobně osvojí i práci s umělou inteligencí, se teprve ukáže. „Klíčovou roli bude hrát to, jak čerství absolventi využijí své schopnosti, zda budou vnímáni jako technicky zdatní lidé, kteří umějí zacházet s umělou inteligencí,“ podotkla Doshay.

Některé americké vysoké školy se v tomto ohledu snaží jít svým studentům na ruku a svá zázemí mění na výcviková centra pro umělou inteligenci. Prestižní univerzity jako Harvard nebo Yale uzavírají významné dohody s firmami jako Anthropic nebo OpenAI.

Je čím dál více zřejmé, že firmy na heslo umělá inteligence slyší. Životopisy vysokoškoláků, které obsahují v kolonce dovednosti „práce s AI“, si tak automaticky polepší. V analýze více než miliardy pracovních nabídek platforma Lightcast zaměřená na trh práce zaznamenala nejen nárůst poptávky po dovednostech v oblasti umělé inteligence, ale také vyšší průměrné platy u pracovních pozic, které tyto dovednosti vyžadují.

„Pracovní nabídky stále více zohledňují dovednosti kandidátů v oblasti umělé inteligence, zaměstnavatelé jsou za ně ochotni platit vyšší platy,“ řekla CNBC Elena Magrini, vedoucí globálního výzkumu ve společnosti Lightcast.

Jak si říct o vyšší plat?

Podle zmíněné studie nabídky práce, které uváděly alespoň jednu dovednost v oblasti umělé inteligence, nabízely v průměru o 28 procent vyšší platy než ty, které žádnou takovou dovednost neuváděly. To představuje přibližně 18 tisíc dolarů ročně navíc. U uchazečů s alespoň dvěma dovednostmi v oblasti umělé inteligence byl tento rozdíl dokonce o 43 procent vyšší.

Studie také zaznamenala tři oblasti s nejvyššími prémiemi. Jsou jimi zákaznická a klientská podpora, prodej a výroba a produkce. Práce s umělou inteligencí se pochopitelně liší také podle toho, v jaké oblasti zaměstnanec pracuje. Pro základní znalost však postačí ChatGPT nebo Microsoft Copilot.

