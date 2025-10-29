Vysokoškoláci bez práce. Juniorní pozice začíná ve velkém nahrazovat umělá inteligence
Zatímco dříve se pracovník call centra vypracoval na generálního ředitele, dnes na jeho místě začíná umělá inteligence. Jak už nyní AI proměňuje kariérní postup a jak se s tím firmy hodlají vypořádat?
Rozmach AI přinesl do pracovního prostředí kromě automatizace také chaos a nejistotu. Někteří vysokoškoláci mají problém najít si práci, jelikož na jejich nástupní pozice firmy najímají umělou inteligenci. Postupné a trpělivé šplhání po korporátním žebříčku tak, jak ho známe, tedy v řadě případů končí.
Na základě analýzy dat z let 2019 až 2024 týkajících se největších veřejně obchodovaných technologických firem v USA zjistila ve své studii společnost SignalFire, že došlo k 50procentnímu poklesu počtu nových pracovních míst obsazených vysokoškoláky s méně než ročními pracovními zkušenostmi. Data se týkala různých profesí – prodeje, marketingu, inženýrství, lidských zdrojů, provozu, designu, financí a právních služeb. Pokles o 50 procent byl konzistentní ve všech oblastech.
Ztráta pracovních míst mezi 16–24letými roste a americký trh práce prochází nejtěžším obdobím od pandemie koronaviru. „Je mi líto absolventů z let 2024, 2025 a 2026, protože vstupují na trh práce v době nejistoty,“ sdělila CNBC Heather Doshay, partnerka ve společnosti SignalFire. Podle ní se teď jedná o zdaleka nejzranitelnější skupinu.
Kdo naučí vysokoškoláky umělou inteligenci?
V dobách, kdy se práce s internetem včetně e-mailové komunikace stávala jedním z firemních požadavků, měli čerství absolventi výhodu, jelikož si dovednosti osvojili ve škole. Zda si studenti ve škole podobně osvojí i práci s umělou inteligencí, se teprve ukáže. „Klíčovou roli bude hrát to, jak čerství absolventi využijí své schopnosti, zda budou vnímáni jako technicky zdatní lidé, kteří umějí zacházet s umělou inteligencí,“ podotkla Doshay.
Některé americké vysoké školy se v tomto ohledu snaží jít svým studentům na ruku a svá zázemí mění na výcviková centra pro umělou inteligenci. Prestižní univerzity jako Harvard nebo Yale uzavírají významné dohody s firmami jako Anthropic nebo OpenAI.
Je čím dál více zřejmé, že firmy na heslo umělá inteligence slyší. Životopisy vysokoškoláků, které obsahují v kolonce dovednosti „práce s AI“, si tak automaticky polepší. V analýze více než miliardy pracovních nabídek platforma Lightcast zaměřená na trh práce zaznamenala nejen nárůst poptávky po dovednostech v oblasti umělé inteligence, ale také vyšší průměrné platy u pracovních pozic, které tyto dovednosti vyžadují.
„Pracovní nabídky stále více zohledňují dovednosti kandidátů v oblasti umělé inteligence, zaměstnavatelé jsou za ně ochotni platit vyšší platy,“ řekla CNBC Elena Magrini, vedoucí globálního výzkumu ve společnosti Lightcast.
Jak si říct o vyšší plat?
Podle zmíněné studie nabídky práce, které uváděly alespoň jednu dovednost v oblasti umělé inteligence, nabízely v průměru o 28 procent vyšší platy než ty, které žádnou takovou dovednost neuváděly. To představuje přibližně 18 tisíc dolarů ročně navíc. U uchazečů s alespoň dvěma dovednostmi v oblasti umělé inteligence byl tento rozdíl dokonce o 43 procent vyšší.
Studie také zaznamenala tři oblasti s nejvyššími prémiemi. Jsou jimi zákaznická a klientská podpora, prodej a výroba a produkce. Práce s umělou inteligencí se pochopitelně liší také podle toho, v jaké oblasti zaměstnanec pracuje. Pro základní znalost však postačí ChatGPT nebo Microsoft Copilot.