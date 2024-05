Miliardář Bill Ackman plánuje v příštím roce primární nabídku akcií svého hedgeového fondu Pershing Square Capital Management. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.

Ackman se nyní snaží získat peníze od investorů. Očekává se, že současné „kolo financování“ ohodnotí firmu na zhruba 10,5 miliardy dolarů. Na konci dubna firma Pershing Square spravovala čistá aktiva za zhruba 16,3 miliardy dolarů. Jiné firmy, jejichž hodnota se pohybuje ve stejném rozmezí, spravují mnohem více peněz.

Firma se ale snaží přesvědčit investory, že její ocenění je oprávněné, protože očekává, že získá více z dlouhodobých a stabilních investic. Firma nyní drží hlavně koncentrované portfolio akcií velkých firem, které považuje za podhodnocené, jako Chipotle Mexican Grill a Universal Music Group. Tvrdí také, že plánuje spustit další fondy, jako Pershing Square U.S.A., a očekává, že bude díky tomu spravovat podstatně více peněz.

Fond Pershing Square Capital Management založil Ackman v lednu 2004. Investuje do zhruba desítky akcií a je známý především svými aktivistickými kampaněmi, což znamená, že často kupuje podíly ve firmách a poté se snaží aktivně ovlivnit jejich řízení nebo strategii s cílem zvýšit hodnotu své investice. Ackman je největším akcionářem Pershing Square a případná úspěšná primární nabídka by zvýšila jeho čisté jmění, které časopis Forbes nyní odhaduje na 4,3 miliardy dolarů.

Nabídka, pokud by se uskutečnila, by byla ve světě hedgeových fondů výjimkou. Po vlně debutů těsně před finanční krizí z let 2008 až 2009 veřejné trhy na tyto fondy spíše zanevřely. Jejich poplatky za správu a výkonnost, které tvoří příjmy hedgeových fondů, jsou nepředvídatelné, aktiva mohou klesnout, pokud investoři stáhnou své peníze, a výnosy mohou být rozkolísané.

V letech 2015 a 2017 Ackman zaznamenal sérii ztrát, když mu nevyšly velké sázky na výrobce léků Valeant Pharmaceuticals a výrobce doplňků stravy Herbalife. Od té doby se však fondu daří skvěle. Firma vydělala více než pět miliard USD na zajišťovacích obchodech spojených s pandemií nemoci covid-19.