Alternativní investice zažívají boom kvůli obavám z inflace | E15.cz

Zájem investorů o špičková vína, vzácné láhve whisky, kabelky Hermès, komiksy nebo například mince je v současnosti enormní. „Alternativní investice zažívají velký boom. V numizmatice je vidět silný růst. V květnu jsme pořádali aukci s oceněním okolo sedmdesáti milionů korun. To se nakonec vyšplhalo nad 160 milionů,“ dodává Jan Jelínek, numizmatik a ředitel české pobočky aukčního domu Macho & Chlapovič.

Podobně se vyjadřují i další experti. „Jak se svět na první pohled zbláznil a těžko se vysvětluje růst nemovitostí, tak je rovněž zvýšený zájem o alternativní fyzická aktiva, která se na té vlně vezou také,“ říká Martin Nejedlý, spoluzakladatel fondu Wine Management, který investuje do vína. Ve druhém čtvrtletí do fondu podle něj přiteklo 25 milionů korun, přičemž i před pandemií to bylo čtvrtletně šestnáct až sedmnáct milionů korun.

Biliony od centrálních bank

Za nebývalým zájmem investorů o alternativní investice stojí koronavirová pandemie a především reakce vlád a centrálních bank, které napumpovaly do ekonomik biliony dolarů, aby je zachránily před propadem. Výsledkem je svižný růst světových burz, které lámou nové a nové rekordy. Zároveň prudce zdražují i ceny nemovitostí.

„Nejbohatším lidem se zvyšuje hodnota jejich majetku. To je faktor, který má vliv na sběratelské předměty, které kupují zejména bohatí lidé,“ uvádí analytik Finlord Boris Tomčiak. Podobný vývoj je podle něj logický, protože ekonomikám se daří a je v nich hodně peněz. Výsledkem jsou rekordní aukce v minulém roce navzdory recesi světové ekonomiky. Ta loni podle odhadu Světové banky klesla o 3,5 procenta.

Například kniha z roku 1623 William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies představující hry britského dramatika se loni prodala za deset milionů dolarů, automobilový veterán 1932 Bugatti Type 55 Super Sport Roadster se vydražil za 7,1 milionu dolarů, kabelka Hermés Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25 našla svého kupce za téměř půl milionu dolarů a dokonce přes půl milionu dolarů zaplatil sběratel za pár basketbalových bot basketbalové legendy Michaela Jordana.

Nejsilnější poptávka

„Během koronaviru jsme si všimli, že poptávka byla historicky nejsilnější,“ upozorňuje Meg Randell, expertka na kabelky a módu aukční síně Bonhams. Lidé totiž měli více času a zároveň ušetřili peníze, protože neutráceli za zábavu či dovolené.

Stejně se vyjadřují i další odborníci na investice do luxusu. „Karantény daly rovněž řadě investorů více času na výzkum trhu a investování do svých sbírek,“ potvrzuje Andrew Shirley, z poradenské firmy Knight Frank, který má na starosti vydání studie The Wealth Report, která se zaměřuje i na oblast alternativních investic.

Zájem o investice podporuje kromě více peněz v ekonomikách i kolísavost na finančních trzích, což vede investory k diverzifikaci portfolií. Nakupují proto i sběratelské předměty jako jsou bankovky, hrací karty, sběratelské kartičky nebo komiksy. „Lidé byli doma a začali hledat do čeho investovat, zvláště do toho co si pamatovali z mládí, jako třeba komiksy z jejich dětských let,“ říká Mark Salzberg z Cerfified Collectibles Group (CCG), která provádí ověření pravosti a kvality těchto předmětů.

Konkrétně třeba první komiks s Batmanem se podle něj nedávno prodal za 1,12 milionu dolarů. „Sběratelské předměty jsou prudce rostoucím trhem a třídou aktiv,“ shrnuje Salzberg.

Inflační pojistka

Internet a certifikáty firem jako CCG pak zvýšily dostupnost a bezpečnost těchto investic. Ostatně svou roli hraje i ochrana před růstem cen. Obavy z inflace mezi spotřebiteli vyvolaly kroky největších centrálních bank světa, které pumpují do ekonomik zmíněné biliony dolarů. V USA už inflace v květnu přesáhla pět procent.

V kurzu jsou tak kromě akcií či realit i investice do luxusu. „U nových investičních lahví je zájem obrovský. Lidé hledají do čeho investovat a více se zaměřují na alternativní investice, které chrání před inflací,“ říká Zdeněk Kortiš, whisky ambassador Pernod Ricard a sběratel whisky.

Investoři ale chtějí pochopitelně také vydělat, což tyto investice umožňují. Index společnosti Knight Frank, který mapuje investice do luxusu, posílil za deset let o 120 procent. „Fyzická aktiva ukázala, že historicky přináší zajímavé zhodnocení,“ zdůrazňuje Nejedlý.