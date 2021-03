Strach z inflace žene investory do aukcí. Investicím do luxusu dál kralují kabelky Hermès | E15.cz

Kniha z roku 1623 William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies se loni prodala za deset milionů dolarů, unikátní kabelka Hermès našla svého kupce za téměř půl milionu dolarů a dokonce přes půl milionu dolarů zaplatil sběratel za pár basketbalových bot sportovní legendy Michaela Jordana. „Tyto rekordní prodeje vykreslují stav aukcí v roce 2020,“ komentuje výsledky Andrew Shirley z poradenské firmy Knight Frank, který má na starosti vydání studie The Wealth Report 2021.

Investoři v současnosti kvůli strachu z inflace investují právě do fyzických a mnohdy alternativních aktiv. V minulém roce podle Wealth Reportu z těchto investic opět přinesly nejvyšší výnos luxusní kabelky od francouzského luxusního kolosu Hermès. Jejich cena se zvýšila o sedmnáct procent, když o rok dříve to bylo třináct procent.

Luxusní kabelky tak porazily nejen špičková vína, automobilové veterány, vzácnou whisky, ale dokonce i americké akcie, které zažily skvělý rok. Vzácné kousky se ostatně prodávají za miliony korun.

Konkrétně kabelka Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25 se v listopadu prodala za zhruba 9,5 milionu korun, tedy cenu nového bytu 3+kk v Praze. „Na tento sektor má vliv silná sběratelská základna v Asii, která je zvyklá nakupovat na on-line aukcích, a pandemie,“ zdůvodňuje vysokou poptávku po kabelkách Shirley.

Zájem o kabelky Hermès je rovněž dán exkluzivitou výrobků firmy. „Je to vrchol toho, jak kabelka může vypadat,“ uvedla již dříve Rachel Koffskyová, šéfka prodeje kabelek v aukční síni Christie’s.

Na druhém místě se dařilo špičkovým vínům, která přinesla podle indexu Knight Frank Fine Wine Icons zhodnocení o třináct procent. Pokud se však vezme do úvahy celý trh investičních vín a nejen „ikony“, byl výnos nižší. „Čistý výnos byl někde mezi šesti a sedmi procenty,“ uvádí dovozce vín a odborník Zlatko Míčka. I tak by však patřilo víno mezi nejlepší alternativní investice.

Whisky korigovaly

Šestiprocentní nárůst hodnoty totiž zaznamenali automobiloví veteráni. Hodnota luxusních hodinek pak vzrostla o pět procent a nábytku o čtyři procenta. Naopak mince, diamanty a šperky ztratily rovné procento ze své hodnoty.

Nedařilo se však ani dlouholetému králi alternativních investic: vzácné whisky. Ceny těchto lahví klesly v průměru o čtyři procenta. Za uplynulých deset let nicméně vzrostla jejich hodnota o 478 procent, což je nejlepší výsledek mezi alternativními investicemi.

„Je to dané tím, že ceny whisky dlouhodobě stoupaly, určité zpomalení muselo přijít. Měl na to vliv i koronavirus, protože lidé nebyli žhaví do těchto investic,“ říká Zdeněk Kortiš, whisky ambasador Pernod Ricard a sběratel whisky.

Letos se situace zlepší

Poslední aukce vín a lahví whisky ale podle expertů naznačují, že letos by měly jejich ceny opět růst. „Bohatí lidé mají dost peněz a investují mimo jiné do vína,“ shrnuje Míčka.

Rekordní sumy během dražby whisek v on-line aukci se dosáhlo podle Kortiše v únoru. „Láhev whisky Macallan 1926 Fine and Rare se prodala za milion liber,“ upozorňuje.

