Investice v příštím roce těžko překonají letošní výrazný růst akcií, kdy se výjimečně dařilo zejména americkým akciím. Očekávaný pokles základních úrokových sazeb by měl zatraktivnit investice do dluhopisů. Oslabení dolaru může zdražit zlato. Trhy budou podle analytiků dále rozkolísané.

"Je zřejmé, že téma inflace ustupuje do pozadí. Příznivě působí především ceny energetických surovin, které se vrací na úrovně před započetím ruské invaze na Ukrajinu. Pokles základních úrokových sazeb by se v příštím roce měl pozitivně promítnout do cen dluhopisů. A z pohledu poměru rizika a výnosu považuji dluhopisy jako nejatraktivnější třídu aktiv," uvedl analytik Wood & Company Vladimír Vávra.

Zisky amerických společností v průměru podle něj porostou v řádu vyšších procent a evropské firmy v řádu nižších procent. Vzhledem k relativně vysoké srovnávací základně se nadprůměrná výkonnost akciových indexů v roce 2024 zřejmě nebude opakovat, přesto výkonnost akcií by mohla zůstat pozitivní. Například u amerického indexu S&P 500 očekává roční zhodnocení mezi pěti až deseti procenty.

Akcie menších společností mají stále co dohánět, doplnil analytik Portu Lukáš Raška. Menším firmám se však více daří v prostředí nižších úrokových sazeb, a právě to se v roce 2024 jeví jako nevyhnutelné, uvedl. "Lepší zítřky mohou mít před sebou i rozvojové trhy, které svým výkonem letos zaostávaly, avšak právě ty mají další rok táhnout globální ekonomiku," řekl. Pro české investory se od začátku roku otevře možnost si investovat na důchod díky takzvanému dlouhodobému investičnímu produktu, připomněl.

"Rok 2024 se celosvětově ponese v duchu snižování úrokových sazeb. V tomto prostředí může být pod tlakem americký dolar, který může mírně oslabit. To by mělo být výhodou pro exportně orientované společnosti," uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Podotkl, že rok 2023 byl například pro americké akcie jedním z těch nejlepších. Takový růst se podle něj s největší pravděpodobností opakovat nebude.

Konflikty na Ukrajině a Blízkém východě dále pokračují a ohroženy jsou zejména ceny energetických komodit, míní Lajsek. Při další eskalaci napětí může ceny ropy i plynu podstatně vystřelit, což by ztížilo boj s inflací a zvýšilo pravděpodobnost recese v USA a zejména Evropě. Pokud bude dolar dále oslabovat, může zlato dále zdražovat. Při další eskalaci napětí může zlato dokonce stanovit nová historická maxima, doplnil.

Tomáš Jícha z investiční společnosti Atris očekává, že rok 2024 bude v ČR ve znamení stabilizace trhů po období turbulencí v posledních pár letech. Česká národní banka bude pravděpodobně pokračovat v pozvolném snižování základních úrokových sazeb. Budou tedy nadále klesat výnosy z termínovaných vkladů. Pro investice se podle něj v příštím roce určitě nabízejí nemovitosti. Doporučuje zvážit kolektivní investování, tedy nemovitostní fondy.