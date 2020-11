Amerika míří k ideálu Wall Street. Rovnováha sil prý nakopne i burzy v Evropě | E15.cz

Tím pravým pro burziány prý bude kombinace demokratického prezidenta s i nadále rozdělenými silami v Kongresu, které zaručí, aby americký byznys do budoucna neskomíral pod přívalem nových omezení.

„Ekonomika by v takovém případě těžila z relativně nízkých daní, zachování statu quo v oblasti regulace a lepšími obchodními vztahy s Čínou,“ nechal se pro americkou CNBC slyšet analytik JPMorgan Marko Kolanovic.

Podle něho je kombinace potenciálního vítězství Joe Bidena, senátní prim republikánů a Sněmovna reprezentantů pod kontrolou demokratů pro Wall Street požehnáním. „Většina klíčových obchodních politik Donalda Trumpa zůstane v takovém případě zřejmě zachována a případné vítězství Bidena uvolní obchodní války,“ dodal Kolanovic.

Kolanovic je znám například tím, že březnový pád Wall Street správně označil za tržní dno s tím, že se akcie odrazí zpět k novým historickým maximům, což se o několik měsíců později skutečně naplnilo.

Wall Street tento týden skutečně s očekáváním obdobného politického výsledku významně posilovala, když během prvních čtyř dní minulého týdne například technologický index Nasdaq 100 vyrostl o více než devět procent. Akcie na největší burze světa v New Yorku pak přidaly podle indexu S&P 500 přes šest procent.

Senátní komora Kongresu je v Americe klíčovým partnerem prezidenta, jehož návrhy na změnu zákonů může zablokovat. „V zásadě by tedy byl udržován status quo, a to s výhodou snížení rizika obchodních konfliktů, což by uvítala nejen Wall Street, ale i akcie na burzách v Evropské unii,“ míní analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Wall Street má za sebou nejlepší týden od dubna letošního roku, mírné rozčarování přinesl až závěr týdne. „Včerejší matnější výkon amerických akcií v porovnání s předchozími dny odráží opětovně zvýšenou nejistotu, zda na takzvanou modrou vlnu ještě opravdu nedojde,“ uvádí ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Modrá vlna, tedy absolutní převaha demokratů, by podle něho citelně rozvlnila zejména americkou energetiku. „Demokraté by prosadili rozsáhlejší balík rozpočtových podpůrných opatření, což by vytvořilo tlak na oslabení dolaru, v němž se ropa obchoduje,“ připomíná analytik.