Kimbal Musk se zbavil dalších akcií Tesly | E15.cz

Hodnota prodaných akcií se podle Markets Insider rovná dvěma procentům z celkového podílu ve společnosti. Je to předem připravený obchodní plán, který byl dohodnutý loni v květnu.

Plánované prodeje si v posledních letech získaly popularitu, neboť zasvěceným osobám zajišťují návratnost investic, aniž vyděsí investory, kteří by mohli usuzovat, že jsou akcie nadhodnoceny nebo přicházejí špatné zprávy. Možná i z tohoto důvodu řekl minulý týden Kimbal Musk agentuře Bloomberg, že budoucnost Tesly je „zářivá“ a že se těší na to, co přijde.

Kimbal Musk už letos prodával. V únoru web E15 informoval o tom, že se bratr Elona Muska zbavil třiceti tisíc akcií Tesly za 25,6 milionu dolarů.

Akcie automobilky Tesla zaznamenaly za poslední rok růst o 705 procent. Na začátku roku dokonce dosáhly maxima přes 883 dolarů za akcii. Muskova společnost navíc vykázala rekordní počet dodaných vozů za čtvrtletí, celkem 184 800 vozů. Tesla se tak stala jedním z tahounů amerických akcií především v indexu S&P 500.

Mezi další pozitiva Tesly se počítají prodeje vozu Model 3, který je nejprodávanějším elektromobilem světa. Dosud se jich celosvětově prodalo přes 800 tisíc.