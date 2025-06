Každá doba má svoje, každá doba je něčím plodná. Jedna zrodí magnificent 7, my se podíváme, co se rodí právě teď. Přesněji to, co už dokázalo hodně vydělat, ale stále je to někde poblíž startu a čeká to na svou životní šanci. Mluvíme samozřejmě o akciích. O akciích, které jsou zatraceně v kurzu. Které dokázaly za poslední rok vydělat vyšší stovky až tisíce procent.

Akcie firem, jejichž byznys dává smysl, mají v rukách byznysové žolíky, rostou jim obraty, ale mnohdy třeba ještě negenerují zisk. To může a nemusí přijít. Pokud to přijde, mohou se opakovat příběhy, kterých jsme se dotkli výše v prvním odstavci. Magnificent 7 byly ve své době líčeny jako akcie s potenciálem, leč s velkým rizikem. Jinak to ani nešlo. Chcete-li tisíc procent za rok, musíte podstoupit nadstandardní riziko. Výnos, ať už finanční, nebo nefinanční, není zadarmo a bývá vydřený v krvi a stresu. Pojďme ale k věci. Představíme si pět akcií, které daly v posledním roce nikoli jen vydělat, ale přímo zbohatnout. A zároveň je možné, že jsou teprve ve svém růstovém poločase.