Uber jede. Překonal očekávání trhu, vykoupí vlastní akcie za 20 miliard dolarů

Tržby společnosti vzrostly meziročně o 18 procent na 12,1 miliardy dolarů (z loňských 10,7 miliardy). Čistý zisk se vyšplhal na 1,36 miliardy dolarů, tedy 63 centů na akcii, oproti 1,02 miliardy dolarů (47 centů na akcii) ve stejném období před rokem. Hrubé objednávky (takzvané gross bookings) vzrostly o 17 procent na 46,8 miliardy dolarů a upravený provozní zisk (EBITDA) dosáhl 2,12 miliardy dolarů.

„V tuto chvíli nepozorujeme oslabení poptávky spotřebitelů. Situace je stabilní, což je pro Uber skvělá zpráva,“ uvedl generální ředitel Dara Khosrowshahi v pořadu CNBC Squawk Box.

Rekordní aktivita uživatelů

Počet aktivních uživatelů platformy vzrostl ve druhém čtvrtletí o 15 procent na 180 milionů. Uživatelé během tohoto období uskutečnili přibližně 3,3 miliardy jízd, což představuje meziroční nárůst o 18 procent.

Uber také spustil novou službu Senior Accounts zaměřenou na starší uživatele, která nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní s většími ikonami a možností, aby rodinní příslušníci spravovali jízdy za ně.

Další testovanou novinkou v USA je funkce určená ženám, která umožňuje jezdkyním nebo řidičkám omezit párování s mužskými protějšky, kdykoli je to možné.

Uber Eats a expanze autonomní mobility

Na některých zahraničních trzích je služba rozvozu jídla Uber Eats populárnější než samotné sdílení jízd. Firma proto podporuje propojování jednotlivých služeb napříč platformou, aby posílila celkový růst tržeb.

Uber dále zintenzivňuje investice do autonomní mobility a umělé inteligence, přičemž již nabízí služby bez řidiče ve dvanácti amerických městech a spolupracuje s 20 firmami v oblasti robotaxi, autonomní dopravy a logistiky. Mezi partnery patří třeba Waymo (dceřiná firma Alphabetu), Apollo Go, nebo startupy jako May Mobility, Nuro a Wayve.

Služba komerčního provozu robotaxíků Uber-Waymo byla spuštěna letos v březnu v texaském Austinu, tedy ještě před očekávaným nástupem samořiditelné Tesly Elona Muska. „Konkurence v autonomních vozidlech povede k bezpečnějším ulicím a my budeme její součástí,“ dodal Khosrowshahi.

Akcie Uberu vzrostly od začátku roku o 48 procent, zatímco technologický index Nasdaq přidal jen zhruba osm procent.