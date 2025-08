Připravovaný regulatorní návrh americké Komise pro cenné papíry (SEC) by mohl nepřímo přinést vítaný impuls evropským burzám, které již léta bojují s odchody firem do New Yorku. SEC se v rané fázi zabývá návrhem na zpřísnění pravidel pro zahraniční společnosti obchodované na amerických burzách. Opatření by se mohlo dotknout desítek firem a vést je k rozhodnutí o sekundárním vstupu na burzy na starém kontinentu – v Londýně, v Paříži nebo i v dalších finančních centrech.