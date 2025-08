Apple přesune větší část výroby do USA a oznámí další investice, tvrdí Bílý dům

Americký prezident Donald Trump plánuje oznámit, že společnost Apple se zaváže investovat dalších 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun) do výroby v USA. Jedná se o nejnovější slib technologického giganta zvýšit výrobu svých produktů v USA, aby se vyhnul represivním clům na své vlajkové lodě - iPhony. Podle zástupce administrativy prezidenta Donalda Trumpa Apple zahájí proces přesunu větší části výroby do Spojených států.

„Dnešní oznámení společnosti Apple je dalším vítězstvím pro náš výrobní průmysl, které zároveň pomůže přesunout výrobu kritických komponentů zpět do USA, aby byla chráněna ekonomická a národní bezpečnost Ameriky,“ uvedla v prohlášení mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová, která konkrétní částku nezmínila.

Trumpova cla stála společnost Apple v posledním čtvrtletí 800 milionů dolarů. Firma přesouvá výrobu produktů určených pro USA do Indie, odkud odebírá iPhony, a do Vietnamu, kde vyrábí počítače Mac nebo hodinky Apple Watch. Analytici v minulých měsících poukazovali na to, že přesun výroby těchto produktů do USA není pravděpodobný.

Už v únoru Apple oznámil záměr v příštích čtyřech letech vytvořit ve Spojených státech 20 tisíc pracovních míst a investovat v zemi nejméně 500 miliard USD. Součástí těchto plánů je otevřít v příštím roce nový závod na výrobu serverů pro umělou inteligenci (AI) v Houstonu ve státě Texas. Vedle toho chce Apple rozšiřovat stávající týmy a pracoviště v Michiganu, Texasu, Kalifornii, Arizoně, Nevadě, Iowě, Oregonu, Severní Karolíně a Washingtonu.