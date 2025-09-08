Cena zlata vystřelila na rekord v očekávání pozitivních zpráv z USA
Cena zlata k okamžitému dodání v pondělí poprvé překonala 3600 dolarů (74 835 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne.
„Hlavním faktorem jsou údaje o zaměstnanosti v USA a očekávání, že Fed by mohl v září snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů. Je to sice jen malá šance, ale jde o podstatnou změnu oproti situaci před zveřejněním údajů o zaměstnanosti,“ uvedl analytik finančních trhů společnosti Capital.com Kyle Rodda.
Obchodníci nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME Group dávají šanci 90 procent tomu, že Fed tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Naděje na snížení úroků až o půl procentního bodu je podle nich deset procent.
„Trh začal do ceny zahrnovat už tři snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou ještě do konce roku. Zároveň víkendová data z Číny ukázala rostoucí apetit tamní centrální banky po zlatě,“ sdělil analytik XTB Jiří Tyleček. „Nižší sazby jsou pro zlato pozitivní a jejich další pokles by v následujících měsících mohl vyhnat jeho cenu až nad 4000 dolarů za unci,“ dodal analytik.
Americká ekonomika v srpnu vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 22 tisíc pracovních míst. Tvorba nových pracovních míst tak zpomalila z červencových 79 tisíc. Míra nezaměstnanosti stoupla o 0,1 procentního bodu na 4,3 procenta, uvedli statistici amerického ministerstva práce.
Míst přibylo méně, než se čekalo. Analytici podle dat společnosti FactSet v průměru očekávali, že ekonomika vytvoří 80 tisíc míst. Oslabování trhu práce je považováno za možný argument pro Fed, aby na zářijovém měnovém zasedání přikročil ke snížení úrokových sazeb.
Čínská centrální banka v srpnu zvyšovala nákupy zlata už desátý měsíc v řadě.